Новые сериалы 13–19 февраля

Февраль продолжает забрасывать телезрителей премьерами многосерийных проектов. На неделе стартуют пятеро новичков: «Большая маленькая ложь», «По друзьям», «Сомнение», «Борьба за справедливость» и «СС-ГБ».
Среда, 15 февраля
драма
В ролях Кэтрин Хейгл, Стивен Паскаль, Дьюли Хилл, Лаверн Кокс, Дрима Уокер, Коби Либии
Создатель Тони Фелан, Джоан Рэйтер
Сэди Эллис — блестящему адвокату из элитной юридической фирмы достаётся дело Уильяма Бреннана — хирурга-педиатра, обвинённого в убийстве его девушки, совершённом 24 года назад. Новый клиент — крайне харизматичная личность и невероятно обаятельный мужчина, и Сэди начинает понимать, что не в состоянии подойти к делу объективно, потому что поневоле влюбляется в мистера Бреннана.
Четверг, 16 февраля
мультсериал, комедия
В ролях Брайан Крэнстон, Хайди Гарнер, Такер Гилмор, Кигэн-Майкл Ки, Том Рут, Зеб Уэллс
Создатель Зеб Уэллс, Мэттью Сенрейч
Внешне особняк ничем не отличается от соседних домов на тихой улочке. Вся его необычность внутри. Превратившись в некое подобие «общежития» для супергероев, этот дом стал своеобразным штабом для тех, кому даны способности творить небывалые «чудеса». Стараясь вести жизнь обычных горожан, наши герои не забывают, тем не менее, о том, что именно на их плечах лежит ответственность за спокойствие не только ближайших соседей, но и всего населения города.
Пятница, 17 февраля
мультфильм, приключения, комедия
В ролях Джей Барушель, Америка Феррера, ТиДжей Миллер, Зак Перлман, Кристофер Минц-Плассе, Нолан Норт
Создатель Крис Сандерс, Дин ДеБлуа
Прямое продолжение мультфильмов серии «Как приручить дракона». Сериал повествует о дальнейших приключениях Иккинга, его верного дракона Беззубика и их друзей. Судьба занесёт героев в самые разные места сказочного мира, где их ждут новые приключения.
Воскресенье, 19 февраля
мини-сериал, детектив, комедия
В ролях Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Джеймс Таппер, Лора Дерн
Создатель Дэвид Э. Келли
Это история о трёх матерях детей-дошкольников, чьи внешне идеальные жизни — лишь фасад для тёмных тайн и секретов, которые непременно вырвутся наружу, стоит произойти одному из ряда вон выходящему событию — убийству на вечере сбора средств в детском саду.
комедия
В ролях Лорен Лэпкус, Пит Холмс, Джордж Бэзил, Арти Лэнг, Ти-Джей Миллер, Джои Озенн
Создатель Пит Холмс
Главный герой — стендап-комик по имени Пит, в один совсем не прекрасный день узнавший, что жена ему изменяет. Чтобы как-то пережить тяжёлые времена и близящийся развод, Пит начинается слоняться по жилищам своих сердобольных коллег-комиков, попеременно ночуя на диванах то у одного, то у другого.
драма
В ролях Кристина Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго.
триллер, детектив, боевик
В ролях Сэм Райли, Кейт Босуорт, Райнер Бок, Ларс Айдингер, Джеймс Космо, Мейв Дермоди
Создатель Лен Дейтон
Сюжет в духе альтернативной истории сообщает о том, как в 40-х годах прошлого века Британия пала под натиском нацистов и Лондон оказался в немецкой оккупации. Главный герой — детектив Скотланд-Ярда Дуглас Арчер — должен будет принять нелёгкое решение: сотрудничать с новым нацистским режимом или присоединиться к Движению Сопротивления.
детектив, драма
В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл
Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин
Сериал расскажет об изнанке захватывающего и беспощадного мира нью-йоркских финансовых воротил. В центре сюжета — противостояние федерального прокурора США Чака Роадса и главы хедж-фонда Бобби Аксельрода.
драма
В ролях Элизабет Хёрли, Мерритт Паттерсон, Уильям Моусли, Джоан Коллинз, Винсент Риган, Ной Хантли
Создатель Марк Шван
Десятый эпизод под названием To Show My Duty in Your Coronation станет заключительным для третьего сезона драмы.