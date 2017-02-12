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Новые сериалы 13–19 февраля «Кремниевая долина» — дата выхода четвёртого сезона Сюжет и механики For Honor — интервью Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!» «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6
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СЕРИАЛЫ
 
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Новые сериалы 13–19 февраля

Февраль продолжает забрасывать телезрителей премьерами многосерийных проектов. На неделе стартуют пятеро новичков: «Большая маленькая ложь», «По друзьям», «Сомнение», «Борьба за справедливость» и «СС-ГБ».

Среда, 15 февраля

 
Премьера+
CBS
Сомнение Doubt

драма

В ролях Кэтрин Хейгл, Стивен Паскаль, Дьюли Хилл, Лаверн Кокс, Дрима Уокер, Коби Либии

Создатель Тони Фелан, Джоан Рэйтер

Сэди Эллис — блестящему адвокату из элитной юридической фирмы достаётся дело Уильяма Бреннана — хирурга-педиатра, обвинённого в убийстве его девушки, совершённом 24 года назад. Новый клиент — крайне харизматичная личность и невероятно обаятельный мужчина, и Сэди начинает понимать, что не в состоянии подойти к делу объективно, потому что поневоле влюбляется в мистера Бреннана.

Четверг, 16 февраля

 
Сезон2
Crackle
Суперособняк SuperMansion

мультсериал, комедия

В ролях Брайан Крэнстон, Хайди Гарнер, Такер Гилмор, Кигэн-Майкл Ки, Том Рут, Зеб Уэллс

Создатель Зеб Уэллс, Мэттью Сенрейч

Внешне особняк ничем не отличается от соседних домов на тихой улочке. Вся его необычность внутри. Превратившись в некое подобие «общежития» для супергероев, этот дом стал своеобразным штабом для тех, кому даны способности творить небывалые «чудеса». Стараясь вести жизнь обычных горожан, наши герои не забывают, тем не менее, о том, что именно на их плечах лежит ответственность за спокойствие не только ближайших соседей, но и всего населения города.

Трейлеры

Пятница, 17 февраля

 
Сезон4
Cartoon Network
Драконы Dragons

мультфильм, приключения, комедия

В ролях Джей Барушель, Америка Феррера, ТиДжей Миллер, Зак Перлман, Кристофер Минц-Плассе, Нолан Норт

Создатель Крис Сандерс, Дин ДеБлуа

Прямое продолжение мультфильмов серии «Как приручить дракона». Сериал повествует о дальнейших приключениях Иккинга, его верного дракона Беззубика и их друзей. Судьба занесёт героев в самые разные места сказочного мира, где их ждут новые приключения.

Трейлеры

Воскресенье, 19 февраля

 
Премьера+
HBO
Большая маленькая ложь Big Little Lies

мини-сериал, детектив, комедия

В ролях Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард‬, Джеймс Таппер, Лора Дерн

Создатель Дэвид Э. Келли

Это история о трёх матерях детей-дошкольников, чьи внешне идеальные жизни — лишь фасад для тёмных тайн и секретов, которые непременно вырвутся наружу, стоит произойти одному из ряда вон выходящему событию — убийству на вечере сбора средств в детском саду.

Трейлеры

 
Премьера+
HBO
По друзьям Crashing

комедия

В ролях Лорен Лэпкус, Пит Холмс, Джордж Бэзил, Арти Лэнг, Ти-Джей Миллер, Джои Озенн

Создатель Пит Холмс

Главный герой — стендап-комик по имени Пит, в один совсем не прекрасный день узнавший, что жена ему изменяет. Чтобы как-то пережить тяжёлые времена и близящийся развод, Пит начинается слоняться по жилищам своих сердобольных коллег-комиков, попеременно ночуя на диванах то у одного, то у другого.

Трейлеры

 
Премьера+
CBS All Access
Борьба за справедливость The Good Fight

драма

В ролях Кристина Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго.

Трейлеры

 
Премьера+
BBC One
СС-ГБ SS-GB

триллер, детектив, боевик

В ролях Сэм Райли, Кейт Босуорт, Райнер Бок, Ларс Айдингер, Джеймс Космо, Мейв Дермоди

Создатель Лен Дейтон

Сюжет в духе альтернативной истории сообщает о том, как в 40-х годах прошлого века Британия пала под натиском нацистов и Лондон оказался в немецкой оккупации. Главный герой — детектив Скотланд-Ярда Дуглас Арчер — должен будет принять нелёгкое решение: сотрудничать с новым нацистским режимом или присоединиться к Движению Сопротивления.

Трейлеры

 
Сезон2
Showtime
Миллиарды Billions

детектив, драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Сериал расскажет об изнанке захватывающего и беспощадного мира нью-йоркских финансовых воротил. В центре сюжета — противостояние федерального прокурора США Чака Роадса и главы хедж-фонда Бобби Аксельрода.

Трейлеры

 
Конец сезона1
FOX
Сын Зорна Son Of Zorn

комедия

В ролях Джонни Пембертон, Джейсон Судейкис, Шерил Хайнс

Первый сезон полуанимационной комедии завершится тринадцатым эпизодом под названием All Hail Son of Zorn/

Трейлеры

 
Конец сезона3
E!
Королевская семья The Royals

драма

В ролях Элизабет Хёрли, Мерритт Паттерсон, Уильям Моусли, Джоан Коллинз, Винсент Риган, Ной Хантли

Создатель Марк Шван

Десятый эпизод под названием To Show My Duty in Your Coronation станет заключительным для третьего сезона драмы.

Трейлеры

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Превью

Комментарии

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  • Возмутившись
    +
    12 февраля 2017 года

    Сэди Эллис — блестящему адвокату из элитной юридической фирмы достаётся дело Уильяма Бреннана — хирурга-педиатра, обвинённого в убийстве его девушки, совершённом 24 года назад. Новый клиент — крайне харизматичная личность и невероятно обаятельный мужчина, и Сэди начинает понимать, что не в состоянии подойти к делу объективно, потому что поневоле влюбляется в мистера Бреннана.

    Я конечно люблю ретро, но не готов вернуться в 2000е

  • Возмутившись
    ++3
    12 февраля 2017 года

    убийству на вечере сбора средств в детском саду HBO

    Выбегает ребенок и кричит: — Еб твою мать, что происходит? Что за нахуй вообще? — Стив ... Стив, заткнись, ублюдок малолетний. Ты опять принимал героин?

    (потом начинается детская оргия под музыку Рамина Джавади)

  • Возмутившись
    ++1
    12 февраля 2017 года

    когда починят перенос строк?

  • bauer
    +
    4 bauerспонсор
    12 февраля 2017 года

    Big Little Lies заинтересовал, звёздный каст и режисер Даласского клуба покупателей интригут.

  • Ярослав Киселёв
    +
    12 февраля 2017 года

    Первая серия свежего сезона Миллиардов уже дня три как в сети

  • sanutar
    +–1
    12 февраля 2017 года

    Кроме "Миллиардеров" смотреть нечего, последнее время из новых сериалов, только сплошной хлам ничего стоящего, а жаль.

  • cramer
    +
    12 февраля 2017 года

    №3. Возмутившись

    когда починят перенос строк?

    А нажать enter после цитаты религия не позволяет?

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