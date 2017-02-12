Новые сериалы 13–19 февраля

Сезон 2

Crackle

Внешне особняк ничем не отличается от соседних домов на тихой улочке. Вся его необычность внутри. Превратившись в некое подобие «общежития» для супергероев, этот дом стал своеобразным штабом для тех, кому даны способности творить небывалые «чудеса». Стараясь вести жизнь обычных горожан, наши герои не забывают, тем не менее, о том, что именно на их плечах лежит ответственность за спокойствие не только ближайших соседей, но и всего населения города.