А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!».
Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Октябрь» (г. Москва) в 19:00 в зале №10. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.
Победители могут приходить по адресу ул. Новый Арбат, 24 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.
Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.
Всем остальным — приятного просмотра!
А вот и наши победители:
По 2 билета получают:
- Алешин Александр
- Бадулин Андрей
- Буряк Евгений
- Григорьев Павел
- denis_0k denis_0k
- Думенков Максим
- Евдокишкин Антон
- Калиев Михаил
- Колдеев Илья
- Кузнецов Виталий
- Марков Павел
- Михалкин Станислав
- Осипович Евгений
- Сергиенко Ольга
- Ходько Александр
- Чувагин Андрей
- Шукшин Дмитрий
- Шукшина Ольга
По 1 билету получают:
- Алешина Анна
- Вахрушев Евгений
- Ефремов Кирилл
- Иванов Илья
- Кашарнов Антон
- Кирилова Ирина
- Киселев Владимир
- Кондратьев Виктор
- Остриков Александр
- Павлов Максим
- Панков Алексей
- Попков Сергей
- Цветков Леонид