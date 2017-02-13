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Итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Октябрь» (г. Москва) в 19:00 в зале №10. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.

Победители могут приходить по адресу ул. Новый Арбат, 24 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

  • Алешин Александр
  • Бадулин Андрей
  • Буряк Евгений
  • Григорьев Павел
  • denis_0k denis_0k
  • Думенков Максим
  • Евдокишкин Антон
  • Калиев Михаил
  • Колдеев Илья
  • Кузнецов Виталий
  • Марков Павел
  • Михалкин Станислав
  • Осипович Евгений
  • Сергиенко Ольга
  • Ходько Александр
  • Чувагин Андрей
  • Шукшин Дмитрий
  • Шукшина Ольга

По 1 билету получают:

  • Алешина Анна
  • Вахрушев Евгений
  • Ефремов Кирилл
  • Иванов Илья
  • Кашарнов Антон
  • Кирилова Ирина
  • Киселев Владимир
  • Кондратьев Виктор
  • Остриков Александр
  • Павлов Максим
  • Панков Алексей
  • Попков Сергей
  • Цветков Леонид
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Розыгрыши Гуляй, Вася!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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