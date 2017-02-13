А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Октябрь» (г. Москва) в 19:00 в зале №10. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.

Победители могут приходить по адресу ул. Новый Арбат, 24 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

Алешин Александр

Бадулин Андрей

Буряк Евгений

Григорьев Павел

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Думенков Максим

Евдокишкин Антон

Калиев Михаил

Колдеев Илья

Кузнецов Виталий

Марков Павел

Михалкин Станислав

Осипович Евгений

Сергиенко Ольга

Ходько Александр

Чувагин Андрей

Шукшин Дмитрий

Шукшина Ольга

По 1 билету получают: