 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!» «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6 Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Splatoon 2 — трейлер «глобальных учений»

Поскольку в марте у новенькой консоли Nintendo Switch ожидается «некоторая» нехватка игр (если вас не интересует The Legend of Zelda: Breath of the Wild, само собой), на помощь с закрытием бреши призвали тестовую демоверсию Splatoon 2. Но поскольку мы говорим о Nintendo, доступ к демоверсии будет странным. Мало того что продлится тест всего три дня — это как раз привычно. Дело в том, что в реальности он будет работать не три полноценных дня, а шесть отдельных часов:

  • 24 марта в 22 часа;
  • 25 марта в 6 часов;
  • 25 марта в 14 часов;
  • 25 марта в 22 часа;
  • 26 марта в 6 часов;
  • 26 марта в 14 часов.

Мало? Ещё как. Но уж как есть.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Splatoon 2 (Nintendo NX)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Nintendo Switch: цена и другие подробности
 
Nintendo Switch — игры в стартовой линейке и за её пределами
 
Splatoon вернётся летом

Тоже интересно

 
Кино Промо-ролик фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Третий трейлер фильма «Интерстеллар»
 
Кино Актёры «Тетради смерти»: Кит Стэнфилд сыграет таинственного детектива L
 
Кино Трейлер фильма «Пандемия»
 
Кино Тупотоп: Фильмы, которые оскорбили чувства верующих
 
Вопросы для подкастов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Рецензии GameMAG.ru теперь учитываются на OpenCritic Вице-президент Bethesda прокомментировал новую игру от создателей Wolfenstein: The New Order Ni-Oh ворвался в британские чарты, опубликован список самых продаваемых игр на 11 февраля Nier: Automata - опубликовано 29-минутное геймплейное видео новой игры Platinum Games и Square Enix GameMAG HD: НА НЕДЕЛЕ - Малышева одобряет шутеры, Ubisoft стреляет себе в ноги... (13 февраля)

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика