Splatoon 2 — трейлер «глобальных учений»

Поскольку в марте у новенькой консоли Nintendo Switch ожидается «некоторая» нехватка игр (если вас не интересует The Legend of Zelda: Breath of the Wild, само собой), на помощь с закрытием бреши призвали тестовую демоверсию Splatoon 2. Но поскольку мы говорим о Nintendo, доступ к демоверсии будет странным. Мало того что продлится тест всего три дня — это как раз привычно. Дело в том, что в реальности он будет работать не три полноценных дня, а шесть отдельных часов:

24 марта в 22 часа;

25 марта в 6 часов;

25 марта в 14 часов;

25 марта в 22 часа;

26 марта в 6 часов;

26 марта в 14 часов.

Мало? Ещё как. Но уж как есть.