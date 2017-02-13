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NieR: Automata — показ геймплея

Запланированный на 10 марта релиз NieR: Automata всё приближается, но пока вы можете посмотреть 30-минутную демонстрацию с комментариями от представителя Square Enix:

 
 
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Темы
 
Видео NieR: Automata (PC, PlayStation 4)

Комментарии

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  • Ksardik
    +
    13 февраля 2017 года

    Ост остался шикарным, бешеный кабан(кто играл поймет) стал управляемым лосем. Ужасную боевку заменили отличным экшеном от платинум, картинку и дизайн завезли. Осталось узнать про количество локаций(в оригинале их штук 5) и крутость сюжета, но скваеры, как вы могли так образумиться?! Что на вас нашло?

  • Григорий Княгницкий
    +
    13 февраля 2017 года

    Сони, что ты делаешь, остановись. Nioh, Horizon, Nier. Жить-то когда????

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