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Премьеры 16 февраля 2017 года

Премьеры 16 февраля 2017 года представят на суд отечественного зрителя китайско-американский фэнтезийный боевик «Великая стена» с Мэттом Дэймоном, триллер «Обитель зла: Последняя глава» с Миллой Йовович и российскую романтическую комедию «Гуляй, Вася!» от автора «Неадекватных людей» Романа Каримова. Блок малых кинопремьер более разнообразен — в отечественный прокат выходят пять киноработ: «Красная черепаха», «Лев», «Лунный свет», «Не/смотря ни на что» и «Патерсон».

Большие премьеры 16 февраля 2017 года

 
16 февраля
Великая стена
Режиссёр Имоу Чжан В ролях Мэтт Деймон, Уиллем Дэфо, Педро Паскаль, Энди Лау, Тянь Цзин, Эдди Пэн, Нуман Акар
Критиканство 56% Томаты 45% Metacritic 48% IMDb 6,4

Рано или поздно китайцы должны были перейти к масштабному экспорту своей кинопродукции. «Великая стена» вполне тянет на первую ласточку: большой бюджет, легко узнаваемая голливудская звезда на постерах фильма, хорошо известный местный режиссёр и предполагающий массовый интерес сюжет.

В Китае это сработало — фильм собрал $ 170 млн; а весь остальной мир не спешит вкладываться и принёс только $ 55 млн. Получается ситуация, обратная раскладу с американскими блокбастерами, когда международный прокат — большее подспорье и приносит основной заработок.

«Великая стена» вызывает смешанные чувства у зрителей — кино хвалят за стиль, но поругивают за смешные спецэффекты. Некоторым не хватает исторической глубины, другие сильно удивляются, когда понимают, что им показывают фэнтези-фильм (не все же смотрят трейлеры). Позитивно настроенные уверяют, что кино оправдало ожидания, показав «Звёздный десант» в Древнем Китае.

 
 
 
16 февраля
Обитель зла: Последняя глава
Режиссёр Пол Андерсон В ролях Милла Йовович, Эли Лартер, Руби Роуз, Иэн Глен, Бинбин Ли, Спенсер Локе, Уэнтворт Миллер
Критиканство 50% Томаты 34% Metacritic 49% IMDb 6,2

Есть подозрение, что проклятие экранизаций игр подпитывается за счёт серии «Обитель зла». Пока она живёт и здравствует — все остальные фильмы по мотивам видеоигр обречены со страшным треском проваливаться в прокате. Но избавление уже близко! Не зря же это — «Последняя глава», хотя бы в данной интерпретации первоисточника. А дальше — перезагрузка с надеждой на лучшее.

Усталость франчайза, знаете ли, уже чувствуется. Бюджет — минимальный, ставка сделана на самых лояльных фанатов из Страны восходящего Биохазарда. Эмоциональные и творческие вложения создателей не превышают необходимого минимума. Всё равно придут только свои, так зачем соблюдать правила этикета? Если переварили предыдущие пять частей и не померли, то не сломают челюсти и на шестой.

«Обитель зла: Последнюю главу», разумеется, ругают. Причём костерят не только за невразумительный сюжет, повествовательный маразм и прочее. Критики наезжают на чисто технические аспекты: картинка тёмная, любой чих снят с двадцати пяти ракурсов — короче говоря, всё выглядит очень дёшево. Оно и неудивительно, кино наверняка снимали не по сценарию, а по бухгалтерии.

Честно говоря, новичкам лучше вообще не связываться с этим франчайзом — пусть идут только проверенные зрители, которые ещё по каким-то причинам к нему не охладели.

 
 
 
16 февраля
Гуляй, Вася!
Режиссёр Роман Каримов В ролях Любовь Аксёнова, Ефим Петрунин, Софья Райзман, Роман Курцын, Борис Дергачёв, Сергей Аброскин, Станислав Тляшев
Критиканство 85%

Пусть большинство современных отечественных комедий, мягко говоря, не выдерживают критики, этот печальный факт не исключает появления на российском кинонебосклоне полнометражных работ, которым по плечу и увлечь, и развеселить взыскательного зрителя. Да так, что после просмотра захочется пересмотреть фильм ещё разок-другой. Роман Каримов — автор «Неадекватных людей» и «Всё и сразу» — как раз один из тех режиссёров, которым это удаётся чаще остальных.

Неоригинальность твиста «Притворись моей невестой» ни в коем случае не повод считать романтическую комедию «Гуляй, Вася!» заурядной. Этот поворот сюжета — лишь первая ступень, отправная точка в уморительно смешной истории о том, в какие переделки люди порой втягивают себя и окружающих, вооружившись исключительно благими намерениями.

Каримов не единожды доказал, что талантливо рассказанная история с интересными, обаятельными персонажами, отменным юмором и живыми, естественными диалогами прекрасно справится с любой шаблонностью, удивит и порадует, без труда отыскав дорожку к зрительским сердцам. Все исходные данные для успеха у ромкома имеются — и он, уж поверьте, не подведёт.

 
 

Малые премьеры 16 февраля 2017 года

 
16 февраля
Красная черепаха
Режиссёр Михаэль Дюдок де Вит В ролях
Критиканство 93% Томаты 94% Metacritic 88% IMDb 7,6

Отечественный кинопрокат устроил неделю «оскаровских» номинантов и восточно-западных коопераций. Но если в «Великой стене» сошлись Китай и США, то в «Красной черепахе» — Япония и Франция с Бельгией, а режиссёром-сценаристом выступил нидерландец Михаэль Дюдок де Вит.

До «Красной черепахи» на счету де Вита было лишь четыре мультфильма, причём все короткометражные. Однако тут налицо принцип «редко, но метко»: маленькие кинокартины (самое подходящее для них слово) получились настолько душевными, что насобирали охапку наград в разных странах — в том числе один «Оскар» и ещё одну номинацию на оный — и привлекли внимание Хаяо Миядзаки. «Красная черепаха» стала первым не-японским фильмом для студии Ghibli и первым полнометражным — для де Вита.

Прагматизм Робинзона режиссёру-сценаристу был не интересен, а вот ситуация — очень даже. Поэтому герой фильма тоже оказывается в одиночестве на необитаемом острове — но не строит дом, не пасёт животных, не находит себе прислужника Пятницу. Он не переделывает природу под себя, а вливается в неё; и из природы к нему приходит героиня. Как это заведено у де Вита, бессловесный фильм полон метафор и смыслов — каждый зритель может выбрать себе трактовку по вкусу. Изначально де Вит хотел вставить в фильм беседу, но в процессе работы понял, что молчание говорит больше, чем слова.

«Красная черепаха» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», и наша рецензия подробнее рассказывает, чем кинокартина так зацепила киноакадемиков, критиков и зрителей.

 
 
 
16 февраля
Лев
Режиссёр Гарт Дэвис В ролях Руни Мара, Николь Кидман, Дев Патель, Дэвид Уэнэм, Навазуддин Сиддикуи, Адитья Рой Капур, Санни Павар
Критиканство 71% Томаты 86% Metacritic 69% IMDb 8,0

Следующий фильм с «животным» названием отхватил аж шесть «оскаровских» номинаций (в том числе «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий»), но у критиков — и иностранных, и российских — получил более сдержанный приём, чем «Красная черепаха». А на «КГ» и вовсе схлопотал оценку «Стерильно».

Ругают «Льва» за банальность и манипулятивность. Хвалят — за проникновенную драматичность и не устаревающую тему любви к родителям и дому. И за важный социальный посыл, само собой: в Индии ежегодно теряются более 80 000 детей, а свыше 11 000 000 фактически живут на улице. Привязка к реальности здесь сильна ещё и тем, что фильм основан на взаправдашней истории — которую реальный Сару Бриерли изложил в автобиографической книге.

 
 
 
16 февраля
Лунный свет
Режиссёр Барри Дженкинс В ролях Махершала Али, Шарифф Эрп, Дун Сандерсон, Алекс Р. Хибберт, Наоми Харрис, Джейден Пинер, Камал Ани-Беллоу
Критиканство 59% Томаты 98% Metacritic 99% IMDb 8,0

И ещё одна история героя со сложной судьбой, и ещё один любимец киноакадемиков — даже на две номинации любимее, чем «Лев»: у «Лунного света» восемь шансов отхватить золотого болванчика, причём категории одна другой почётнее — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и другие. Ну если считать вообще все достижения, то «Лунному свету» пора арендовать вагон и маленькую тележку для их перевозки: 159 побед, 253 номинации.

Подробнее про «Лунный свет» рассказывает наша рецензия, оценившая его на «Стерильно». В целом российские критики приняли фильм на 40% холоднее, чем западные, но и они одобрительно подмечают проникновенность истории, богатую визуальную образность. А ругают — прямолинейную остросоциальность, затянутость и чуждость нашей аудитории.

 
 
 
16 февраля
Не/смотря ни на что
Режиссёр Марк Ротемунд В ролях Костя Ульман, Анна Мария Мюэ, Уве Пройсс, Герберт Фортубер, Йохан фон Бюлов, Райнер Рейнерс, Рикардо Эверт
Критиканство 78% IMDb 7,0

На стадионе посторонний! Лови нарушителя! …впрочем, не такой уж и посторонний. Пусть этот фильм и не является участником «оскаровского» забега, он вполне может сойти за своего: тут вам и основанность на реальных событиях, и история преодоления, и социальный посыл. Германская комедия-драма рассказывает, как протагонист идёт к своей профессиональной мечте, несмотря на проблему со здоровьем.

Западные критики ленту не заметили, зато отечественные проявили к ней больше симпатии, чем к некоторым «оскаровским» номинантам: за правильный баланс грусти, веселья и трогательности, за лёгкость, за мотивацию. «КГ-Портал» клацает зубами в опасной близости от своих локтей: всем малым премьерам недели рецензии достались — а этой нет. Впрочем, ещё не поздно исправиться.

 
 
 
16 февраля
Патерсон
Режиссёр Джим Джарамуш В ролях Адам Драйвер, Голшифте Фарахани
Критиканство 92% Томаты 96% Metacritic 90% IMDb 7,7

«Ну где же лузер-то? Где аутсайдер недели?» — возможно, ждали некоторые читатели. И не дождались: нынешняя команда малых премьер сильна, как сборная по тяжёлой атлетике, и запросто может навалять большим премьерам. Может — но не будет: уж слишком она для этого интеллигентная.

Протагонист «Патерсона» — тоже. Водитель автобуса оказывается романтиком и поэтом, нежно влюблённым в свою жену и посвящающим ей стихи. Даже придирчивый «КГ-Портал» растрогался и оценил «Патерсона» на уверенное «Кино». А на «Критиканстве» фильм и вовсе занял почётную вторую строчку в списке лучших кинолент года, потеснив прежнего обладателя серебра — «Ла-Ла Ленд».

Первый черновик сценария Джим Джармуш написал примерно 20 лет назад — и вот наконец идея взошла и реализовалась. Очередное — вслед за тем же «Ла-Ла Лендом» и «Красной черепахой» — подтверждение того, что если в затее есть любовь и душевность, то ожидание не страшно, от времени она не заржавеет, а лишь созреет, чтобы предстать во всей своей силе.

 
 
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Темы
 
Превью Великая стена Обитель зла: Последняя глава Гуляй, Вася! Красная черепаха Лев Лунный свет Не/смотря ни на что Патерсон

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Рецензия и отзывы на фильм «Патерсон»

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