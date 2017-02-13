«Обитель зла: Вендетта» — третий трейлер

Он практически один-в-один как старый, появилось лишь несколько новых кадров в лесу.
Компенсация для тех кому не зашла седьмая часть.
Есть что то лампово-совковое в выборе музыки и монтажа японских трейлеров...
Снято красиво, но блин, насколько мы всё это уже видели...
Если игры будут как РЕ7, а про старых героев будут снимать мультфильм, то выйдет неплохое развитие серии. А то со старыми героями никакого хоррора не получится. Безоружный Крис Редфильд против семейки Бейкеров. У них просто не было шанса.