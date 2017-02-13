Илья Макаров написал для «КГ-Портала» обзор тринадцатого эпизода четвёртого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Илья Макаров написал для «КГ-Портала» обзор тринадцатого эпизода четвёртого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
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Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!