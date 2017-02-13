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«Агенты Щ.И.Т.» — 4x13

Илья Макаров написал для «КГ-Портала» обзор тринадцатого эпизода четвёртого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

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Эпизодники Агенты Щ.И.Т.

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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