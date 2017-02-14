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Рецензия и отзывы на игру Disgaea 2 PC

Александр Кулибин написал для «КГ-Портала» рецензию на игру Disgaea 2 PC. Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на игру Disgaea 2 PC
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Рецензии Disgaea 2 PC (PC)

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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