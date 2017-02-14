«Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» — авторы, сэйю, трейлер

Анонсированная в прошлом году экранизация ранобе про очередную магическую школоту «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records) получила новый трейлер, авторский состав и сэйю для ключевых персонажей.

Систина посещает магическую академию, чтобы совершенствовать своё владение волшебными искусствами, попутно надеясь разгадать загадку таинственного Небесного замка. После того как её любимый учитель выходит на пенсию, его сменяет Гленн — вечно опаздывающий, ленивый и, казалось бы, полностью некомпетентный «инструктор». Как же так получилось, что Гленн был назначен на эту должность лучшим магом академии?!

Сэйю Систина Фибель Акане Фуджита Сагири Изуми в «Эроманга-сенсее» Гленн Радарс Сома Сайто Тацуми в «Убийца Акаме», Макото Микаса в «Фууке» Румия Тингель Юме Миямото Мегуми Амацука в «Клубе ДД» Ре-Л Рейфон Ари Озава Цугуха в «Норагами» Альберт Фрейзер Хироки Такахащи Паристон Хилл в «Охотник х Охотник» Целиса Арфония Эри Китамура Сая Отонащи в «Кровь+»

Выйдет сериал в апреле.