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Роберт Дауни-младший сыграет в экранизации подкаста

Студия Annapurna Pictures и производственная компания Team Downey под руководством Сьюзан Дауни и Роберта Дауни-младшего взялись за разработку пока ещё безымянного фильма по мотивам эпизода Man of the People из подкаста REPLY ALL.

Ричард Линклейтер («Отрочество») режиссирует кино с Дауним-младшим в главной роли.

В подкасте рассказали правдивую историю шарлатана доктор Джона Бринкли, который добился славы и богатства, используя липовые методы лечения, популизм и передовую технологию тех времён — радио. Деятельность Бринкли становится настолько известной, что привлекает внимание доктора Морриса Фишбейна из американской ассоциации врачей, который тратит следующие десять лет своей жизни на разоблачение проходимца.

REPLY ALL — шоу, посвящённое историям про то, как люди используют технологии и как технологии влияют на людей.

Эпизод Man of the People выложили 19 января 2017 года.

12 Обсудить

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Anatolya Shaurma
    + +7
    14 февраля 2017 года

    экранизации подкаста

    Только прочитал заголовок, и уже начал представлять, кого из Трёх Дебилов сыграет Дауни.

  • GAVRIIL
    ++3
    14 февраля 2017 года

    "...про то, как люди используют технологии и как технологии влияют на людей" - где-то в подобном Роберт уже снимался... Не могу вспомнить.

  • MIIB
    ++3
    14 февраля 2017 года

    №1. Anatolya Shaurma

    кого из Трёх Дебилов сыграет Дауни

    Без бороды и очков - Судакова. С бородой, очками и короткостриженный - Кузьмин. Без бороды, но с очками - Лущинский.

  • Lego Gandalf
    +
    14 февраля 2017 года

    Кг замечательный сайт. Благоларя ему я слушаю Кевина Смита, Вилсу, Котонавтов, Завтракаст, Старцев, Полкино, Джима Стерлинга и читаю Пылаева, Русанова, Андеросяна.

  • Игорь Валушин
    +
    14 февраля 2017 года

    На секунду представил Роберта в компании Трёх дебилов.

  • rbb
    +
    7 rbb
    14 февраля 2017 года

    Заряжал воду через радио?

  • NickF
    +
    14 февраля 2017 года

    №1. Anatolya Shaurma

    Только прочитал заголовок, и уже начал представлять, кого из Трёх Дебилов сыграет Дауни.

    ...а прочитав новость, начал представлять, как Козловский ворует рубероид на большом экране.

  • Михаил Дикий
    +
    8 Михаил Дикийспонсор
    14 февраля 2017 года

    Про Бринкли в прошлом году вышел отличный документальный мультфильм "Nuts!" (Яйца!). Методы действительно были передовые - чувак пересаживал козлиные половые железы живым людям. Кто сказал "профессор Преображенский"?

  • Сергей Ельчин
    +
    14 февраля 2017 года

    Сео? Упоминание подкаста в заголвке только путает, раз уж история по реальным событиям.

  • Антон Иванов
    +
    14 февраля 2017 года

    Звучит непонятно, но прикольно

  • kotwin
    +
    14 февраля 2017 года

    Ничего, скоро и на нашей улице будет праздник и мы увидим Хемсворта в роли Кузьмина в остросюжетном триллере по "Трём дебилам"

  • dota soset
    +
    14 февраля 2017 года

    БАДы?

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