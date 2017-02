Роберт Дауни-младший сыграет в экранизации подкаста

Студия Annapurna Pictures и производственная компания Team Downey под руководством Сьюзан Дауни и Роберта Дауни-младшего взялись за разработку пока ещё безымянного фильма по мотивам эпизода Man of the People из подкаста REPLY ALL.

Ричард Линклейтер («Отрочество») режиссирует кино с Дауним-младшим в главной роли.

В подкасте рассказали правдивую историю шарлатана доктор Джона Бринкли, который добился славы и богатства, используя липовые методы лечения, популизм и передовую технологию тех времён — радио. Деятельность Бринкли становится настолько известной, что привлекает внимание доктора Морриса Фишбейна из американской ассоциации врачей, который тратит следующие десять лет своей жизни на разоблачение проходимца.

REPLY ALL — шоу, посвящённое историям про то, как люди используют технологии и как технологии влияют на людей.

Эпизод Man of the People выложили 19 января 2017 года.