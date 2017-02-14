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Падение и взлёт «Животных-друзей»
Промо-арт аниме «Животные-друзья»

Японский рынок мобильных игр — штука довольно капризная, поэтому немудрено, что некоторые проекты даже крупных издательств закрываются через несколько месяцев после их запуска. Однако сегодня мы рассмотрим историю о случае своеобразном.

В марте 2015 года крупное издательство онлайн-игр Nexon в сотрудничестве с Мине Ёщизаки, создателем популярной в Японии серии «Сержант Кероро», выпустило мобильную игру «Животные-друзья» (Kemono Friends), с вполне приличным составом сэйю, по меркам индустрии. Поначалу дела шли достаточно бойко: по игре нарисовали мангу, а в марте прошлого года решили выпустить одноимённый сериал, запланированный на январь 2017 года, который был уже куда более скромным в части каста и качества. Буквально через несколько недель после этого издатель объявил о закрытии игры, намеченном на декабрь — практически за месяц до выхода сериала. Сам же сериал решили с эфира не снимать по неизвестным причинам.

Вернёмся в наше время. Сделанный небольшой студией и выполненный полностью в 3D сериал по уже не существующей игре, который, на первый взгляд, целится в детскую аудиторию (но выходит глубокой ночью), увидел свет. А затем случилось то, чего не ожидал никто: в Японии аниме-версия «Животных-друзей» мгновенно обрела культовый статус. Количество твитов о нём исчисляется десятками тысяч, а партии дисков в нескольких крупных японских интернет-магазинах уже полностью раскуплены по предзаказам, за несколько месяцев до начала продаж.

И что ещё более занятно, даже сам выпуск сериала на физических носителях вышел необычным: создатели решили продавать диски с эпизодами в комплекте с гайдбуками, в результате чего сериал соревнуется в продажах не с другими аниме, а с... книгами. И в рейтингах на данный момент предзаказы «Животных-друзей» находятся выше предзаказов новых томов популярных ранобе «Искусство меча Online» и «Необычное в магической школе», продающихся даже не десятками, а сотнями тысяч.

И всё же у этой неожиданной для многих истории несколько печальный финал — несмотря на популярность, которую невозможно игнорировать, и ощутимо подогретый интерес к франчайзу, Nexon всё же не собирается возвращать оригинальную игру на рынок. Кусают ли теперь её создатели локти — неизвестно.

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Животные-друзья (Kemono Friends)
 12 ноября 2016 года«Животные-друзья» — авторы и сэйю 25 декабря 2016 года«Животные-друзья» — трейлер

Комментарии

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  • zarish
    +
    1 zarishспонсор
    14 февраля 2017 года

    Спасибо за объяснение. А то не понимал, почему так много арта в твиттере по какому-то кодомо аниме.

  • KROSS
    +
    14 февраля 2017 года

    И что ещё более занятно, даже сам выпуск сериала на физических носителях вышел необычным: создатели решили продавать диски с эпизодами в комплекте с гайдбуками, в результате чего сериал соревнуется в продажах не с другими аниме, а с... книгами. И в рейтингах на данный момент предзаказы «Животных-друзей» находятся выше предзаказов новых томов популярных ранобе «Искусство меча Online» и «Необычное в магической школе», продающихся даже не десятками, а сотнями тысяч.

    Рейтинги амазона тут мало о чем говорят. Точнее говорят, но положение в рейтинге выше той же Махоки, не гарантирует продаж выше Махоки. В рейтинге манга/ранобе/BL первое место у Dungeon Meshi, а у One Piece место №6. Но у кого будут продажи выше очевидно и это не Dungeon Meshi.

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