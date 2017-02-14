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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Форсажный продюсер экранизирует комикс

Нил Х. Мориц — продюсер франчайза «Форсаж» — вместе с Boom! Studios приступит к производству экшен-триллера «Талант» (Talent). Разумеется, кино по мотивам одноимённого комикса.

Ранее над проектом работала студия Universal.

Главный герой повествования — преподающий в колледже профессор, которому одному посчастливилось выжить в авиакатастрофе. И скоро протагонист начинает понимать, что к нему перешли все способности и умения погибших пассажиров. Все эти новые таланты очень пригодятся, потому что его преследуют адепты таинственного культа.

Первоисточник создали Кристофер Голден и Том Снигоски.

Обычно Boom! реализует свои экранизационные инициативы через студию Fox, «Талант» станет первым проектом вне этих отношений.

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