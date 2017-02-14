 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Телеовощи. Выпуск 152: Пресный негр Новые сериалы 13–19 февраля Новости сериалов — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Лучшие сцены из второго стрима по игре Mafia
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Академия ведьмочек» — 05

Светлана Худина написала для «КГ-Портала» обзор пятой серии аниме «Академия ведьмочек» (Little Witch Academia). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

+ Обсудить
Темы
 
Эпизодники Академия ведьмочек (Little Witch Academia)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новое аниме зимы 2017 года
 
Коротко об аниме: Судьба, грехи, призраки и фантазии
 
«Академия ведьмочек» — 03, 04

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Эра Альтрона»: команда фильма пытается объяснить Marvel-вселенную за 60 секунд (с сабами)
 
Кино «Прибытие» — трейлеры
 
Кино Бесчеловечные муки «Нелюдей»
 
Кино «Жизнь» — трейлер
 
Кино Международный трейлер фильма «Геракл»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 68
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Вокалисты российской группы Anaсondaz сравнили игру в World of Tanks Blitz с сексом Nier: Automata - новая игра от Platinum Games и Square Enix получила очень высокую оценку от Famitsu "Это больше не наша Земля" - Sony выпустила рекламный ролик Horizon: Zero Dawn на русском языке Vikings - Wolves of Midgard - Kalypso Media представила новое геймплейное видео ролевого экшена, открылся предзаказ в Steam Буке исполняется 23 года, компания приготовила для игроков огромные скидки на хиты разных лет

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика