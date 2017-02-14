Светлана Худина написала для «КГ-Портала» обзор пятой серии аниме «Академия ведьмочек» (Little Witch Academia). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Светлана Худина написала для «КГ-Портала» обзор пятой серии аниме «Академия ведьмочек» (Little Witch Academia). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
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Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!