IMAX постер фильма «Логан: Росомаха»

Лишь бы не облажались, бля, лишь бы не облажались . . .
№1. MIIB Лишь бы не облажались, бля, лишь бы не облажались . . .
Все будет хорошо, у фильма рейтинг R
Крутейший постер, олдскульный такой
Постер настолько тёплый и ламповый, что словами не описать!
Почему то первое о чем подумал увидев картинку это The Last of Us
Ну еще бы Супер- Охуенный Постер!!!:-) идем в кино:-) и как думайте Джекман в этом фильме? оденет костюм? вдруг!!)) или нет опять такие? тот Желтый Именно.:-) Было Бы все таки прикольно увидеть его полностью)) в этом костюме)) хотя бы на время..))
No 5 Bondvoron
Слушай, ну пишешь ты хуйню постоянно, ну ок, но по два смайлика на предложение ты на кой кидаешь? Или у тебя персонаж 13-летней девочки, и его надо до конца отыгрывать?