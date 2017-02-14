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IMAX постер фильма «Логан: Росомаха»
Постеры фильма «Логан: Росомаха»
7 Обсудить
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Постеры Галерея Логан: Росомаха

Комментарии

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  • MIIB
    + +8
    14 февраля 2017 года

    lgn

    Лишь бы не облажались, бля, лишь бы не облажались . . .

  • 1428
    + +5
    14 февраля 2017 года

    №1. MIIB Лишь бы не облажались, бля, лишь бы не облажались . . .

    Все будет хорошо, у фильма рейтинг R

  • Диман Латаев
    ++2
    14 февраля 2017 года

    Крутейший постер, олдскульный такой

  • Hindu Kush
    ++4
    14 февраля 2017 года

    Постер настолько тёплый и ламповый, что словами не описать!

  • Dedzen
    +–3
    14 февраля 2017 года

    Почему то первое о чем подумал увидев картинку это The Last of Us

  • Bondvoron
    +–5
    14 февраля 2017 года

    Ну еще бы Супер- Охуенный Постер!!!:-) идем в кино:-) и как думайте Джекман в этом фильме? оденет костюм? вдруг!!)) или нет опять такие? тот Желтый Именно.:-) Было Бы все таки прикольно увидеть его полностью)) в этом костюме)) хотя бы на время..))

  • Tommy Wiseau
    +
    14 февраля 2017 года

    No 5 Bondvoron

    Слушай, ну пишешь ты хуйню постоянно, ну ок, но по два смайлика на предложение ты на кой кидаешь? Или у тебя персонаж 13-летней девочки, и его надо до конца отыгрывать?

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Подкасты
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