Самое продаваемое аниме за 6–12 февраля

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 1Песня для принца 4
Том 235 591
−17,5%35 591
−17,5%1
- 2Гинтама 2
Том 23 336
+15,2%16 281
−16,1%1
- 31 878
−11,9%1 878
−11,9%1
- 4
↓3Юрий на льду
Том 21 676
−43,3%−80,9%83 825
+27,7%3
- 5Угрюмый Мононокеан
Том 61 054
+0,7%1 054
+0,7%1
- 6
↓2856−49,3%75 9507
- 7
↓5790
−32,9%−83,6%31 451
+1,4%3
- 8Наруто: Ураганные хроники Цикл «Ninshuu no Kigen - Futatsu no Tamashii Indra Ashura»
Том 26706701
- 9
↑11489−6,7%1 381 151135
- 10
↓1Юрий на льду
Том 1470−54,0%70 0467
Пальму первенства на этой неделе, как и месяц назад, захватила «Песня для принца 4». В этот раз, правда, результат серьёзно ухудшился — лишь 34 591 копия, что на 17,5% меньше, чем у первого тома. Второму тому предыдущего сезона второй том нынешнего проиграл 17,7%.
«Семь смертных грехов: Знаки священной войны» упали на втором томе после и без того не впечатляющего старта — 1 891 диск (-241).
«Угрюмый Мононокеан» так и осел в районе тысячи — 1 054 проданные копии у шестого тома (+7).
Неделя настолько бедна на релизы, что в топе оказываются даже аниме, с которыми мы уже и не чаяли увидеться. Например, «Оккультная девятка» со своей 461 копией (+7, похоже на начало бурного роста!).
И пара секунд Юрия: у первого тома 70 290 проданных дисков, у второго 62 060. Не будем детализировать — он и так каждую неделю с нами.
Второй BD-бокс «Гинтамы 2» разошёлся тиражом в 3 336 копий, что на 441 больше, чем было у первого.
«Искусство меча Online» не торопится покидать топ, уже показав вполне внушительные цифры в 5 893 проданных бокса.
Из дополнений за 30 января — 5 февраля стоит отметить вернувшуюся в топ OVA «Академия ведьмочек: Зачарованный парад» — ещё 304 копии, итого 5 177.
Пятый том получившей второй сезон «Новой игры» добавил ещё 432 диска и достиг 5 387.
«Регалия: Три Священные звезды» в другой лиге со своими 319 BD на первой неделе (+8 к третьему тому).
«Звук! Эуфониум 2» вновь остался в чарте — 234 копии и 7 468 всего для второго тома (-15,9% по сравнению со вторым томом первого сезона — вполне неплохо).
«Легенды о ранах II: Горячая кровь» продолжают медленно, но уверенно продаваться, проводя в топе уже седьмую неделю. В этот раз добавилось 254 диска, после чего их стало 43 477 — теперь второй фильм проигрывает «Крови и железу» 6 712 копий.
Раз уж речь зашла о ветеранах, то «Мобильный доспех Гандам. Начало», том 4 и вовсе оказался в топе в девятый раз, за это время найдя уже 60 678 покупателей (до третьего тома не хватает ещё 5 098).
«Величественные принцы: Пробуждение генетики» продали ещё 262 диска, теперь в их активе 6 594.