Самое продаваемое аниме за 6–12 февраля

Пальму первенства на этой неделе, как и месяц назад, захватила «Песня для принца 4». В этот раз, правда, результат серьёзно ухудшился — лишь 34 591 копия, что на 17,5% меньше, чем у первого тома. Второму тому предыдущего сезона второй том нынешнего проиграл 17,7%.

«Семь смертных грехов: Знаки священной войны» упали на втором томе после и без того не впечатляющего старта — 1 891 диск (-241).

«Угрюмый Мононокеан» так и осел в районе тысячи — 1 054 проданные копии у шестого тома (+7).

Неделя настолько бедна на релизы, что в топе оказываются даже аниме, с которыми мы уже и не чаяли увидеться. Например, «Оккультная девятка» со своей 461 копией (+7, похоже на начало бурного роста!).

И пара секунд Юрия: у первого тома 70 290 проданных дисков, у второго 62 060. Не будем детализировать — он и так каждую неделю с нами.

Второй BD-бокс «Гинтамы 2» разошёлся тиражом в 3 336 копий, что на 441 больше, чем было у первого.

«Искусство меча Online» не торопится покидать топ, уже показав вполне внушительные цифры в 5 893 проданных бокса.

Из дополнений за 30 января — 5 февраля стоит отметить вернувшуюся в топ OVA «Академия ведьмочек: Зачарованный парад» — ещё 304 копии, итого 5 177.

Пятый том получившей второй сезон «Новой игры» добавил ещё 432 диска и достиг 5 387.

«Регалия: Три Священные звезды» в другой лиге со своими 319 BD на первой неделе (+8 к третьему тому).

«Звук! Эуфониум 2» вновь остался в чарте — 234 копии и 7 468 всего для второго тома (-15,9% по сравнению со вторым томом первого сезона — вполне неплохо).

«Легенды о ранах II: Горячая кровь» продолжают медленно, но уверенно продаваться, проводя в топе уже седьмую неделю. В этот раз добавилось 254 диска, после чего их стало 43 477 — теперь второй фильм проигрывает «Крови и железу» 6 712 копий.

Раз уж речь зашла о ветеранах, то «Мобильный доспех Гандам. Начало», том 4 и вовсе оказался в топе в девятый раз, за это время найдя уже 60 678 покупателей (до третьего тома не хватает ещё 5 098).

«Величественные принцы: Пробуждение генетики» продали ещё 262 диска, теперь в их активе 6 594.