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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Эдвард Джеймс Олмос снимется в «Майянцах» Курта Саттера

Задуманный Куртом Саттером спин-офф семисезонного байкерского хита «Сыны анархии» определился с исполнителем одной из главных ролей — в пилотном эпизоде криминальной драмы «Майянцы» от кабельного канала FX сыграет Эдвард Джеймс Олмос («Звёздный крейсер „Галактика“» «Агенты Щ.И.Т.»).

Речь в многосерийном ответвлении «Сынов» пойдёт об уже известном по оригинальному сериалу мотоклубе Mayans Motorcycle Club. Действие будет происходить после событий, показанных в финальном эпизоде «Сынов анархии». В центре истории — одержимый местью парень из группировки «майянцев», промышляющей на границе Калифорнии и Мексики. Эдвард Джеймс Олмос сыграет Фелипе Рейеса — отца главного героя, постаревшего и потрёпанного жизнью главу семьи, который пытается похоронить собственное преступное прошлое и увести со скользкой дорожки сына.

Саттер срежиссирует первый эпизод по собственному сценарию, который он написал в соавторстве с Элджином Джеймсом; оба выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство курируют Fox 21 Television Studios и FX Productions. Съёмки начнутся в марте в Лос-Анджелесе.

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Комментарии

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  • hally5
    ++1
    14 февраля 2017 года

    Ох Лариса, Лариса...Эдвард Джеймс Олмос, это прежде всего Miami Vice и Blade runner, а потом уж вся остальная фильмография))

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