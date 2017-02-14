Задуманный Куртом Саттером спин-офф семисезонного байкерского хита «Сыны анархии» определился с исполнителем одной из главных ролей — в пилотном эпизоде криминальной драмы «Майянцы» от кабельного канала FX сыграет Эдвард Джеймс Олмос («Звёздный крейсер „Галактика“» «Агенты Щ.И.Т.»).

Речь в многосерийном ответвлении «Сынов» пойдёт об уже известном по оригинальному сериалу мотоклубе Mayans Motorcycle Club. Действие будет происходить после событий, показанных в финальном эпизоде «Сынов анархии». В центре истории — одержимый местью парень из группировки «майянцев», промышляющей на границе Калифорнии и Мексики. Эдвард Джеймс Олмос сыграет Фелипе Рейеса — отца главного героя, постаревшего и потрёпанного жизнью главу семьи, который пытается похоронить собственное преступное прошлое и увести со скользкой дорожки сына.

Саттер срежиссирует первый эпизод по собственному сценарию, который он написал в соавторстве с Элджином Джеймсом; оба выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство курируют Fox 21 Television Studios и FX Productions. Съёмки начнутся в марте в Лос-Анджелесе.