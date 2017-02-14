Джейсон Биггз (фильмы франчайза «Американский пирог», сериал «Оранжевый — хит сезона»), который уже снимался на телевидении, но надолго в проектах не задерживался, намедни получил главную роль в многосерийной комедии — съёмки пилотного эпизода сериала «Полный бардак» телеканал ABC заказал в начале февраля.

Главный герой однокамерной семейной комедии — капитан Чарли Тейлор, которого и сыграет Джейсон Биггз. Обаятельный и предусмотрительный Тейлор трудится военным стоматологом в гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине и живёт — не тужит, пока командированный в Ирак брат не обращается к нему с просьбой присмотреть за его импульсивной невестой и её неуправляемыми детьми-подростками. С тех пор в жизни привыкшего к порядку Тейлора всё идёт наперекосяк.

Пилотный эпизод срежиссирует Том Холланд по сценарию Сэма Склавера («Шоу Бланта), оба выступают исполнительными продюсерами наравне с Аароном Капланом («Тайны и ложь», «Жизнь в деталях») и Даной Онор. Производственный процесс на контроле у ABC Studios и Kaplan Entertainment.