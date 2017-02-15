Фильм «Мулан» нашёл режиссёра (женщину) и исполнительного продюсера (китайца)

Студия Disney со всех сторон обезопасила себя с художественным фильмом «Мулан» по мотивам одноимённого мультфильма.

Режиссёром проекта сделали Ники Каро. Таким образом теперь всем ясно — студия не боится доверять постановку фильмов со стомиллионным бюджетом женщинам. Disney уже имеет опыт сотрудничества с Каро — опыт называется драмой «Тренер» с Кевином Костнером в главной роли. Чтобы снять это кино Ники не побоялась прожить год в центральной Калифорнии, чтобы проникнуться духом мексикано-американского социума. Вот это да!

У студии были на примете и другие женщины-режиссёры — Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина») и Мишель Макларен (эпизоды сериалов «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Игра престолов»). Сперва в Disney планировали найти режиссёра-азиата, но Энг Ли и Цзян Вэнь по разным причинам отказались. Ну и ладно, режиссёр-женщина это почти то же самое, что и режиссёр-азиат.

Кстати, Билла Конга — суперпродюсера из Гонконга («Герой», «Дом летающих кинжалов») — поставили исполнительно продюсировать кино про легендарную воительницу Мулан.

Прошлой осенью разгорелся небольшой скандал, когда выяснили, что в сценарии есть не только персонажи-азиаты, а главную мужскую роль вообще сыграет европеоид. После этого сценарий переписали, а студия уверила, что не подпустит к фильму белых актёров на пушечный выстрел.