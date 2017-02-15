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Первоисточники: tvline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Телеканал FOX подарил «Люциферу» третий сезон

Чертовски хорошая новость для поклонников фантастического процедурала «Люцифер»: третий сезон у сериала в кармане — телеканал FOX официально продлил основанную на одноимённой серии комиксов издательства Vertigo (DC Сomics) мистическую драму. В следующую телеглаву войдут двадцать две серии.

Третий сезон «Люциферу» достался не за красивые глаза исполнителя главной роли Тома Эллиса, а благодаря результатам в рейтинговой таблице. В среднем второй сезон собирает у экранов 3,83 млн человек с показателем 1,1 в демографической категории «18–49». С учётом просмотров на различных платформах зрительская аудитория возрастает до 8 млн человек. Такие цифры вполне устраивают телеканал.

В центре истории — властелин ада Люцифер Морнингстар (Том Эллис), который, заскучав в своих владениях, решает перебраться в Лос-Анджелес, где открывает бар и в силу разных причин и внезапного приступа альтруизма начинает помогать полиции в расследовании преступлений. Помимо Эллиса в актёрском составе числятся Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис и примкнувшие к ним во втором сезоне Триша Хелфер и Эйми Гарсиа.

Авторы оригинального комикса — Нил Гейман и Майк Кэри. Сценарий пишет Том Капинос («Калифрения», «Бухта Доусона»), который вдобавок выступает исполнительным продюсером наравне с Леном Уайзманом, Джерри Брукхаймером, Джонатаном Литманом, Илди Модровичем и Джо Хендерсеном. Производством занимается Warner Bros. Television совместно с Jerry Bruckheimer Television и Aggressive Mediocrity.

Второй сезон «Люцифера» вернётся в эфир после перерыва 1 мая.

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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