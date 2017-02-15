 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Кремниевая долина» — дата выхода четвёртого сезона «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет Новые сериалы 6–12 февраля Лучшие сцены из второго стрима по игре Mafia
9
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: tvline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Телеканал FOX подарил сериалу «Люцифер» третий сезон

Чертовски хорошая новость для поклонников фантастического процедурала «Люцифер»: третий сезон у сериала в кармане — телеканал FOX официально продлил основанную на одноимённой серии комиксов издательства Vertigo (DC Сomics) мистическую драму. В следующую телеглаву войдут двадцать две серии.

Третий сезон сериалу «Люцифер» достался не за красивые глаза исполнителя главной роли Тома Эллиса, а благодаря результатам в рейтинговой таблице. В среднем второй сезон собирает у экранов 3,83 млн человек с показателем 1,1 в демографической категории «18–49». С учётом просмотров на различных платформах зрительская аудитория возрастает до 8 млн человек. Такие цифры вполне устраивают телеканал.

В центре истории — властелин ада Люцифер Морнингстар (Том Эллис), который, заскучав в своих владениях, решает перебраться в Лос-Анджелес, где открывает бар и в силу разных причин и внезапного приступа альтруизма начинает помогать полиции в расследовании преступлений. Помимо Эллиса в актёрском составе числятся Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис и примкнувшие к ним во втором сезоне Триша Хелфер и Эйми Гарсиа.

Авторы оригинального комикса — Нил Гейман и Майк Кэри. Сценарий пишет Том Капинос («Калифрения», «Бухта Доусона»), который вдобавок выступает исполнительным продюсером наравне с Леном Уайзманом, Джерри Брукхаймером, Джонатаном Литманом, Илди Модровичем и Джо Хендерсеном. Производством занимается Warner Bros. Television совместно с Jerry Bruckheimer Television и Aggressive Mediocrity.

Дата выход третьего сезона сериала «Люцифера» пока не объявлена, а второй сезон вернётся в эфир после перерыва 1 мая.

9 Обсудить
Темы
 
Люцифер
 10 февраляБлэр Редфорд сыграет мутанта в пилоте совместного проекта Marvel и FOX 9 февраляНатан Филлион снова примерит образ детектива-самоучки 1 февраляFOX запасается комедийными пилотами 31 январяFOX готовит пилот многосерийного боевика по фильму «В тылу врага» 27 январяFOX снимет пилот экранизации «Перерождения»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Диман Латаев
    + +9
    15 февраля 2017 года

    Отличная новость, сделали бы ещё сквозной сюжет более эпичныым, вообще хорошо было бы.

  • zlaya_panda
    + +5
    15 февраля 2017 года

    Неплохой у него "перерыв" конечно.

  • Neherson
    ++3
    15 февраля 2017 года

    (happy dance)

  • Speculum
    ++3
    15 февраля 2017 года

    Что-то подзаколебали уже с этими перерывами. Идиотская практика. Нетфликс, спасибо, что ты есть.

    А по теме - скорее рад. Такой непритязательный обаятельный процедуральчик с не самой хреновой основной линией. Да, к арке Геймана он не имеет отношения никакого, кроме факта, что Люцифер не в аду, а хуже, в Висконсине в Лос-Анжелесе и тоже с клубом. Но смотрится приятно.

  • Owgrand
    ++3
    15 февраля 2017 года

    Изначально был некоторый скепсис по отношению к проекту, тем более учитывая Люцифера от Геймана, но оказалось, что весьма приятное зрелище с хорошими актёрами и лёгким юмором. Том Эллис - талант, да и остальные на высоте, Мамуля - просто источник постоянного веселья, очаровательная богиня, психолог и её дружба с демонессой тоже доставляет. В общем, да, перерывы идиотские, но новость отличная, пусть Сатана погостит в Городе ангелов подольше.

  • Ell
    +
    6 Ell
    15 февраля 2017 года

    Очень рад. Любимый процедурал на данный момент, после ухода Касла. Том Эллис и Триша Хелфер просто бриллианты. Запредельное удовольствие на них смотреть.

  • cenzor
    +
    15 февраля 2017 года

    Боженька, плиз, подари второй сезон Константину...

  • Illusivewoman
    +–4
    15 февраля 2017 года

    Лорен Джерман вообще как дерево в этом сериале,лучше бы заменили ее кем нибудь другим. 0 химии с Эллисом

  • Speculum
    +–3
    15 февраля 2017 года

    №8. Illusivewoman

    Да-да. Тот неловкий момент, когда у Эллиса химии куда больше с мамой-Хэлфер.

    Да и в принципе та же Маззикин, та же доктор и все их тёрки - всё в порядке.

    А вот Немецкая Лорен (при всей внешней симпатичности, хоть и на любителя) - ну вот вообще никуда не вписывается.

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
Новые сериалы 25–31 января
 
Адский детектив

Тоже интересно

 
Кино Кадры из фильма «Кунг-фу панда 3»
 
Кино Есть клёвая идея для «Района № 10»
 
Кино «Чужой: Завет» — первый кадр и постеры
 
Кино Упрощённый сценарий фильма «Трансформеры: Эпоха истребления»
 
Аниме ЕВА-148: Гейские лесбиянски
 
Кино Трейлер фильма «Макбет»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика