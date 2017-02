Season Pass для The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Видимо, компания Nintendo решила в полной мере перенять опыт своих западных коллег. Начала с добавления платного онлайна для Switch, а теперь стало известно, что японский разработчик не побрезгует и сезонным абонементом для The Legend of Zelda.

По словам создателей, The Legend of Zelda: Breath of the Wild является самой масштабной частью серии, которую они когда-либо создавали, и у игроков уйдут десятки часов на прохождение и исследование мира. Ну а с помощью Season Pass авторы из Nintendo хотят продлить своему творению жизнь и продолжить радовать игровую общественность новыми приключениями.

Что же нас ждёт в Season Pass:

Три сундука с сокровищами, доступные сразу после релиза игры. В одном из них можно будет найти эксклюзивную футболку с логотипом Nintendo Switch для Линка;

Первое полноценное дополнение запланировано на лето. Оно добавит в игру новое подземелье и режим сложности, а также расширит возможности карты;

Второе DLC будет включать в себя новую сюжетную историю, испытания и подземелье.

Продавать DLC отдельно Nintendo не планирует (это же Nintendo, она была просто обязана сделать хоть что-то не как все). Стоить же «Талон на DLC» будет 1400 рублей.

Напоследок напоминаем, что Legend of Zelda: Breath of the Wild выходит 3 марта на Wii U и Nintendo Switch, а также представляем вашему вниманию видео, в котором сам продюсер игры попытается продать аудитории свой сезонный пропуск.