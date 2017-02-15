Ремейк «Рейда» вернулся к жизни с режиссёром Джо Карнаханом

Студия XYZ Films реанимировала американский ремейк индонезийского экшен-фильма «Рейд», но есть и приятные анонсы: Фрэнк Грилло («Первый мститель: Противостояние») получил центральную роль, а Джо Карнахан («Команда‑А», «Козырные тузы») стал главным постановщиком.

Карнахан сразу объяснил, что к чему:

Наш «Рейд» будет тонально ближе к «Схватке» и «Наркобарону». Гарет Эванс (режиссёр оригинала и сиквела) продюсирует вместе с нами и уже благословил затею. Это — не ремейк «Рейда», а переосмысление сюжетной завязки. Парни, ремейк «Рейда» просто невозможен, настолько фильм фантастичен. Так что спросите себя, зачем нам всё это нужно, если мы не придумали нечто особенное. Сделайте глубокий вдох и расслабитесь, мы не разочаруем.

«Рейд» рассказывает историю элитного полицейского отряда быстрого реагирования, попавшего в ловушку на шестом этаже дома, которым управляет жестокий наркобарон. Парочка высококлассных мастеров боевых искусств и целая армия бандитов с автоматами и мачете идут поприветствовать гостей. У полицейских только один выход — оказать достойное сопротивление и выжить.

В 2014 году ремейк «Рейда» планировал ставить Патрик Хьюз («Неудержимые 3») и Тейлор Китч («Джон Картер») собирался сыграть главную роль. Видите, ситуация даже улучшилась по части задействованных талантов.

Карнахан всё ещё числится режиссёром «Плохих парней 3».