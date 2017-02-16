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Apocalypse Now: The Game уходит с «Кистартера»

В последнее время мы часто писали об успехах на «Кистартере», но дела в королевстве сбора денег благополучно идут не у всех. И далеко за примером ходит не надо, им оказался один из последних недавних анонсов, а именно — игровой спин-офф фильма «Апокалипсис сегодня». Видимо, наличие довольно знаменитого первоисточника в качестве платформы для построения сюжета и талантливой команды разработчиков ещё не является залогом успеха, ведь из ожидаемых 900 тысяч долларов American Zoetrope удалось собрать лишь 173 с копейками.

Но неудачные сборы ещё не означают полную отмену проекта: команда, ответственная за игру, решила последовать за примером Star Citizen и создать собственную площадку для финансирования. А что, очень даже удобно — временных рамок нет, а потому и осторожничать с желаемой суммой необязательно: теперь авторы стремятся потихоньку накопить аж 5,9 миллиона. В общем, если у вас имеется непреодолимое желание поддержать разработчиков, то милости просим на их сайт.

Apocalypse Now: The Game, напоминаем, планирует пересказать события оригинального фильма в формате психоделической хоррор-RPG. Выйти же игра должна не раньше 2020 года.

 
 
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Видео Apocalypse Now: The Game
 26 января«Апокалипсис сегодня» на «Кикстартере»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Подкасты
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