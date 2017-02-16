В то время как миллионы игроков по всему миру ждут качественных обновлений для Diablo 3, небольшая (по сравнению с Blizzard) новозеландская компания Grinding Gear Games продолжает упорно работать над собственным детищем Path of Exile и в 2017 году, развивая его по всем направлениям.
Начиная с момента выхода в 2013 году, разработчики стабильно радуют игроков обновлениями и полноценными аддонами, коих вышло уже четыре и которые добавили в их творение огромное количество контента. Стоит отдать должное Grinding Gear Games в их упорстве, ведь для Path of Exile 2017 год не станет исключением. Наоборот, игроков ожидает самое масштабное на данный момент обновление, которое увеличит размеры проекта практически в два раза.
Разработчики планируют постепенно ввести в игру целых пять дополнительных актов, которые не только подарят фанатам новые умения и предметы, но и продолжат расширять местный лор путём сюжетных приключений.
Давайте познакомимся с этими дополнениями поближе:
Акт пятый: Падение Ориата
По замерзшим вершинам горы Верузий проходит обратный путь домой, но со смертью Владыки на Ориате царит смута. Оказавшись среди рабов, восстающих против своих угнетателей из духовенства, вы — все, что стоит между жизнями пойманных в островную ловушку безвинных и божественным гневом Верховного жреца Авария.
Часть вторая: Пробуждение богов
Ваша победа над Зверем имела свои непредвиденные последствия. Дремлющие боги Рэкласта, в свое время обузданные Зверем, вновь обрели свои божественные силы. Во второй части из пяти новых актов вы окажетесь как в новых, так и в уже знакомых местах Рэкласта. Вы увидите, чем обернулись ваши прошлые деяния. Мало того, выступите против самих богов!
Акт шестой: Вода прибывает
Бог морей Соляной Царь расширяет свои владения, попирая все былые границы. Заручитесь поддержкой знакомых соратников до того, как неумолимые приливы смоют всякую надежду.
Акт седьмой: Господин и Легион
Из глубин поднялись древние руины Ваал. В возникшем хаосе разбойничьи ватаги сплотились под единым началом и взяли штурмом Лесной лагерь. Верните дома своих соратников и узнайте, какие тайны сокрыты под руинами.
Акт восьмой: Затмение
Солярис и Лунарис сражаются за власть над небесами на великом мосту Сандрии, а в земных недрах нечто неведомое отравляет воду.
Акт девятый: Воссоединение
Зверь, что гниет под горой Верузий, хранит ключ к спасению. Но создания смертные и небесные не желают, чтобы он попал к вам в руки.
Акт десятый: Возвращение на Ориат
Близится последнее противостояние, и бремя судьбы лежит на ваших плечах.
Как мы видим, у разработчиков далеко идущие планы касательно дальнейшего развития Path of Exile и забрасывать свой проект (в отличие от некоторых товарищей) они не собираются. Причём дополнение с шестым актом ожидается уже в июне-июле, так что потерпеть осталось совсем недолго. Нам же остаётся напомнить, что Microsoft вовремя подсуетилась и договорилась с Grinding Gear Games о скором выходе игры на Xbox One.