В то время как миллионы игроков по всему миру ждут качественных обновлений для Diablo 3, небольшая (по сравнению с Blizzard) новозеландская компания Grinding Gear Games продолжает упорно работать над собственным детищем Path of Exile и в 2017 году, развивая его по всем направлениям.

Начиная с момента выхода в 2013 году, разработчики стабильно радуют игроков обновлениями и полноценными аддонами, коих вышло уже четыре и которые добавили в их творение огромное количество контента. Стоит отдать должное Grinding Gear Games в их упорстве, ведь для Path of Exile 2017 год не станет исключением. Наоборот, игроков ожидает самое масштабное на данный момент обновление, которое увеличит размеры проекта практически в два раза.

Разработчики планируют постепенно ввести в игру целых пять дополнительных актов, которые не только подарят фанатам новые умения и предметы, но и продолжат расширять местный лор путём сюжетных приключений.

Давайте познакомимся с этими дополнениями поближе:

Акт пятый: Падение Ориата По замерзшим вершинам горы Верузий проходит обратный путь домой, но со смертью Владыки на Ориате царит смута. Оказавшись среди рабов, восстающих против своих угнетателей из духовенства, вы — все, что стоит между жизнями пойманных в островную ловушку безвинных и божественным гневом Верховного жреца Авария. Часть вторая: Пробуждение богов Ваша победа над Зверем имела свои непредвиденные последствия. Дремлющие боги Рэкласта, в свое время обузданные Зверем, вновь обрели свои божественные силы. Во второй части из пяти новых актов вы окажетесь как в новых, так и в уже знакомых местах Рэкласта. Вы увидите, чем обернулись ваши прошлые деяния. Мало того, выступите против самих богов! Акт шестой: Вода прибывает Бог морей Соляной Царь расширяет свои владения, попирая все былые границы. Заручитесь поддержкой знакомых соратников до того, как неумолимые приливы смоют всякую надежду. Акт седьмой: Господин и Легион Из глубин поднялись древние руины Ваал. В возникшем хаосе разбойничьи ватаги сплотились под единым началом и взяли штурмом Лесной лагерь. Верните дома своих соратников и узнайте, какие тайны сокрыты под руинами. Акт восьмой: Затмение Солярис и Лунарис сражаются за власть над небесами на великом мосту Сандрии, а в земных недрах нечто неведомое отравляет воду. Акт девятый: Воссоединение Зверь, что гниет под горой Верузий, хранит ключ к спасению. Но создания смертные и небесные не желают, чтобы он попал к вам в руки. Акт десятый: Возвращение на Ориат Близится последнее противостояние, и бремя судьбы лежит на ваших плечах. Цитата из пресс-релиза

Как мы видим, у разработчиков далеко идущие планы касательно дальнейшего развития Path of Exile и забрасывать свой проект (в отличие от некоторых товарищей) они не собираются. Причём дополнение с шестым актом ожидается уже в июне-июле, так что потерпеть осталось совсем недолго. Нам же остаётся напомнить, что Microsoft вовремя подсуетилась и договорилась с Grinding Gear Games о скором выходе игры на Xbox One.