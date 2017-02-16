 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Сюжет и механики For Honor — интервью Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Лучшие сцены из второго стрима по игре Mafia
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Path of Exile в 2017 — пришла пора «Падения Ориата»

В то время как миллионы игроков по всему миру ждут качественных обновлений для Diablo 3, небольшая (по сравнению с Blizzard) новозеландская компания Grinding Gear Games продолжает упорно работать над собственным детищем Path of Exile и в 2017 году, развивая его по всем направлениям.

Начиная с момента выхода в 2013 году, разработчики стабильно радуют игроков обновлениями и полноценными аддонами, коих вышло уже четыре и которые добавили в их творение огромное количество контента. Стоит отдать должное Grinding Gear Games в их упорстве, ведь для Path of Exile 2017 год не станет исключением. Наоборот, игроков ожидает самое масштабное на данный момент обновление, которое увеличит размеры проекта практически в два раза.

Разработчики планируют постепенно ввести в игру целых пять дополнительных актов, которые не только подарят фанатам новые умения и предметы, но и продолжат расширять местный лор путём сюжетных приключений.

Давайте познакомимся с этими дополнениями поближе:

Акт пятый: Падение Ориата

По замерзшим вершинам горы Верузий проходит обратный путь домой, но со смертью Владыки на Ориате царит смута. Оказавшись среди рабов, восстающих против своих угнетателей из духовенства, вы — все, что стоит между жизнями пойманных в островную ловушку безвинных и божественным гневом Верховного жреца Авария.

Часть вторая: Пробуждение богов

Ваша победа над Зверем имела свои непредвиденные последствия. Дремлющие боги Рэкласта, в свое время обузданные Зверем, вновь обрели свои божественные силы. Во второй части из пяти новых актов вы окажетесь как в новых, так и в уже знакомых местах Рэкласта. Вы увидите, чем обернулись ваши прошлые деяния. Мало того, выступите против самих богов!

Акт шестой: Вода прибывает

Бог морей Соляной Царь расширяет свои владения, попирая все былые границы. Заручитесь поддержкой знакомых соратников до того, как неумолимые приливы смоют всякую надежду.

Акт седьмой: Господин и Легион

Из глубин поднялись древние руины Ваал. В возникшем хаосе разбойничьи ватаги сплотились под единым началом и взяли штурмом Лесной лагерь. Верните дома своих соратников и узнайте, какие тайны сокрыты под руинами.

Акт восьмой: Затмение

Солярис и Лунарис сражаются за власть над небесами на великом мосту Сандрии, а в земных недрах нечто неведомое отравляет воду.

Акт девятый: Воссоединение

Зверь, что гниет под горой Верузий, хранит ключ к спасению. Но создания смертные и небесные не желают, чтобы он попал к вам в руки.

Акт десятый: Возвращение на Ориат

Близится последнее противостояние, и бремя судьбы лежит на ваших плечах.

Цитата из пресс-релиза

Как мы видим, у разработчиков далеко идущие планы касательно дальнейшего развития Path of Exile и забрасывать свой проект (в отличие от некоторых товарищей) они не собираются. Причём дополнение с шестым актом ожидается уже в июне-июле, так что потерпеть осталось совсем недолго. Нам же остаётся напомнить, что Microsoft вовремя подсуетилась и договорилась с Grinding Gear Games о скором выходе игры на Xbox One.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Path of Exile (PC, Xbox One)
 19 январяPath of Exile перебирается на Xbox One

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Path of Exile перебирается на Xbox One

Тоже интересно

 
Кино «Конг: Остров черепа» — второй трейлер
 
Кино Рецензия на фильм «Война против всех»
 
Кино Эдгар Райт — Человек-пошёл-отсюда
 
Кино Промо-арт фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Кино Рецензия на фильм «Агенты А.Н.К.Л.»
 
Кино «Крепкий орешек: Год первый» не сделает из Брюса Уиллиса гостевого героя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика