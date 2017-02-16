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Daymare: 1998 — бывший фанатский ремейк Resident Evil 2 на «Кикстартере»

Итальянцы из Invader Studios вывели свой проект Daymare: 1998, когда-то служивший фанатским ремейком Resident Evil 2, на «Кикстартер». Товарищи надеются собрать 180 тысяч евро и обещают игру со следующими особенностями:

  • Высокая сложность сражений и монстры, которых не одолеть бездумным напором;
  • Головоломки, вписанные в локации;
  • Повествование, попеременно раскрывающееся от лица нескольких героев (как минимум трёх);
  • Коллекционирование секретов будет глубже раскрывать мир игры;
  • Дизайн локаций, заточенный вокруг бэктрекинга;
  • Два продуманных уровня сложности.

О других особенностях задуманной игры вы можете прочитать на странице сборов или послушать в представленном ниже видео:

 
 
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Кадры из игры Daymare: 1998
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Галерея Видео Daymare: 1998 (PC)
 17 декабря 2016 годаФанатский ремейк Resident Evil 2 превратился в Daymare: 1998

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Подкасты
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