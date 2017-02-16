Daymare: 1998 — бывший фанатский ремейк Resident Evil 2 на «Кикстартере»

Итальянцы из Invader Studios вывели свой проект Daymare: 1998, когда-то служивший фанатским ремейком Resident Evil 2, на «Кикстартер». Товарищи надеются собрать 180 тысяч евро и обещают игру со следующими особенностями:

Высокая сложность сражений и монстры, которых не одолеть бездумным напором;

Головоломки, вписанные в локации;

Повествование, попеременно раскрывающееся от лица нескольких героев (как минимум трёх);

Коллекционирование секретов будет глубже раскрывать мир игры;

Дизайн локаций, заточенный вокруг бэктрекинга;

Два продуманных уровня сложности.

О других особенностях задуманной игры вы можете прочитать на странице сборов или послушать в представленном ниже видео: