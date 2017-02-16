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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мелу Гибсону предлагают стать режиссёром «Отряда самоубийц 2»

Студия Warner Bros. убеждает Мела Гибсона стать режиссёром «Отряда самоубийц 2». Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но осведомлённые источники утверждают, что переговоры только-только начались. Официальных предложений нет, но, ходят слухи, что Гибсон усиленно изучает материал, видимо, читает комиксы и смотрит первую часть режиссёра Дэвида Эйра. Если человек уйдёт после этого в очередной запой, то во всём виновато DС!

Студия не зациклена на одном кандидате и параллельно окучивает другого кинодела — Даниэла Эспиносу («Номер 44», «Живое»).

Сам мистер Эйр не хочет связываться с постановкой «Отряда самоубийц 2», его отправили на режиссуру спин-оффа про злодеек «Сирены Готэма».

В первой части главные роли исполнили Уилл Смит, Марго Робби и Джаред Лето, фильм понравился далеко не всем, но заработал $ 745 млн.

Нам, разумеется, очень хочется увидеть постер «Отряда самоубийц 2» с надписью «от создателя „Страстей Христовых“». Но представим, что «По соображениям совести» возьмёт какой-нибудь важный «Оскар», захочет режиссёр Гибсон потом унижать себя экранизацией комикса. И отдадим должное студии Warner Bros, которую Мел публично унижал, но не в пьяном угаре, а за отвратительное качество «Бэтмена против Супермена».

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Отряд самоубийц 2
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Комментарии

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  • (С)анек
    ++3
    16 февраля 2017 года

    Warner Brazzers как обиженный ребенок. - Что Бэтмен против супермена плохо снят? Ну давай, Мел, покажи как надо хорошо снимать?

  • Es
    +–4
    2 Es
    16 февраля 2017 года

    Ебанулись что ли...

    Нам, разумеется, очень хочется увидеть постер «Отряда самоубийц 2» с надписью «от создателя „Страстей Христовых“»

    Нет, не хочется.

  • Anatolya Shaurma
    ++1
    16 февраля 2017 года

    Все шутили про Бэтмена, а Ворнеры оказались тоже не так просты. Глядишь к всеобщему охуеванию Мэл таки согласится.

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