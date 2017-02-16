Студия Warner Bros. убеждает режиссёра Мела Гибсона (фильмы «Храброе сердце», «Апокалипсис») стать постановщиком «Отряда самоубийц 2». Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но осведомлённые источники утверждают, что переговоры только-только начались. Официальных предложений нет, но, ходят слухи, что режиссёр Гибсон усиленно изучает материал, видимо, читает комиксы и смотрит первую часть режиссёра Дэвида Эйра. Если человек уйдёт после этого в очередной запой, то во всём виновато DС!

Студия не зациклена на одном кандидате и параллельно окучивает другого кинодела — Даниэла Эспиносу («Номер 44», «Живое»).

Сам мистер Эйр не хочет связываться с постановкой «Отряда самоубийц 2», его отправили на режиссуру спин-оффа про злодеек «Сирены Готэма».

В первой части главные роли исполнили Уилл Смит, Марго Робби и Джаред Лето, фильм понравился далеко не всем, но заработал $ 745 млн.

Нам, разумеется, очень хочется увидеть постер «Отряда самоубийц 2» с надписью «от создателя „Страстей Христовых“». Но представим, что «По соображениям совести» возьмёт какой-нибудь важный «Оскар», захочет режиссёр Гибсон потом унижать себя экранизацией комикса. И отдадим должное студии Warner Bros, которую Мел публично унижал, но не в пьяном угаре, а за отвратительное качество «Бэтмена против Супермена».