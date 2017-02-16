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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Мел Гибсон может стать постановщиком «Отряда самоубийц 2»

Студия Warner Bros. убеждает режиссёра Мела Гибсона (фильмы «Храброе сердце», «Апокалипсис») стать постановщиком «Отряда самоубийц 2». Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но осведомлённые источники утверждают, что переговоры только-только начались. Официальных предложений нет, но, ходят слухи, что режиссёр Гибсон усиленно изучает материал, видимо, читает комиксы и смотрит первую часть режиссёра Дэвида Эйра. Если человек уйдёт после этого в очередной запой, то во всём виновато DС!

Студия не зациклена на одном кандидате и параллельно окучивает другого кинодела — Даниэла Эспиносу («Номер 44», «Живое»).

Сам мистер Эйр не хочет связываться с постановкой «Отряда самоубийц 2», его отправили на режиссуру спин-оффа про злодеек «Сирены Готэма».

В первой части главные роли исполнили Уилл Смит, Марго Робби и Джаред Лето, фильм понравился далеко не всем, но заработал $ 745 млн.

Нам, разумеется, очень хочется увидеть постер «Отряда самоубийц 2» с надписью «от создателя „Страстей Христовых“». Но представим, что «По соображениям совести» возьмёт какой-нибудь важный «Оскар», захочет режиссёр Гибсон потом унижать себя экранизацией комикса. И отдадим должное студии Warner Bros, которую Мел публично унижал, но не в пьяном угаре, а за отвратительное качество «Бэтмена против Супермена».

26 Обсудить
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Отряд самоубийц 2
 
WarriorX
Лучший комментарий
+28

WWZ 2 - Финчер Отряд Суицидников 2 - Гибсон

Где-то в теневой реальности Голливуда. Лучшие режиссеры современности собрались вместе, чтобы сыграть в страшную рулетку, цель игры выяснить, кто из них способен снять лучше продолжение посредственного блокбастера, успешного в прокате, но пока еще не имеющего продолжения. Победитель может быть только один, проигравшие отдают ему все свои премии и награды, а так же признают Пророком до выхода Аватара 2.

Так же участвуют: Тарантино, Скорсезе, Нолан и кто-то из вашей личной фантазии.

Судьей назначается Кэмерон, ибо только он может остановить этот беспредел. Шазелл и Вильнев на замене. Михалков моет пол и выкидывает мусор. Снайдер сдерживает остальных на входе (Спилберга, Коэнов, Скотта, Иствуда, Джексона, Иньяритту, Аранофски, Пола Томаса Андерсона, Бойла и других) проповедью об избранном, с красочными отсылками в слоу-мо, и обязательным упоминанием Марты.

P.S. Годзилла 2 потирает короткие лапки в предвкушении.
 7 сентября 2016 годаЧто Мэл Гибсон, Шайа Лабаф и Дж. К. Симмонс думают о фильмах по комиксам DC и Marvel 1 октября 2016 годаМел Гибсон сыграет в семейной экшен-комедии 10 июня 2016 годаСтрасти Христовы. Сага. Воскрешение 14 мая 2015 годаВся правда о Безумном Максе

Комментарии

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  • (С)анек
    + +24
    16 февраля 2017 года

    Warner Brazzers как обиженный ребенок. - Что Бэтмен против супермена плохо снят? Ну давай, Мел, покажи как надо хорошо снимать?

  • Es
    + –27
    2 Es
    16 февраля 2017 года

    Ебанулись что ли...

    Нам, разумеется, очень хочется увидеть постер «Отряда самоубийц 2» с надписью «от создателя „Страстей Христовых“»

    Нет, не хочется.

  • Anatolya Shaurma
    + +27
    16 февраля 2017 года

    Все шутили про Бэтмена, а Ворнеры оказались тоже не так просты. Глядишь к всеобщему охуеванию Мэл таки согласится.

  • grigorij дидковский
    + +9
    16 февраля 2017 года

    Если Мэл согласится и сядет в режиссёрское кресло сиквела Отряда - это будет просто местный (для олливуда) Армагеддон глобального значения. Лично я тогда схожу на это кино трижды! а Ворнеры таки молодцы...

  • WarriorX
    + +28
    16 февраля 2017 года

    WWZ 2 - Финчер Отряд Суицидников 2 - Гибсон

    Где-то в теневой реальности Голливуда. Лучшие режиссеры современности собрались вместе, чтобы сыграть в страшную рулетку, цель игры выяснить, кто из них способен снять лучше продолжение посредственного блокбастера, успешного в прокате, но пока еще не имеющего продолжения. Победитель может быть только один, проигравшие отдают ему все свои премии и награды, а так же признают Пророком до выхода Аватара 2.

    Так же участвуют: Тарантино, Скорсезе, Нолан и кто-то из вашей личной фантазии.

    Судьей назначается Кэмерон, ибо только он может остановить этот беспредел. Шазелл и Вильнев на замене. Михалков моет пол и выкидывает мусор. Снайдер сдерживает остальных на входе (Спилберга, Коэнов, Скотта, Иствуда, Джексона, Иньяритту, Аранофски, Пола Томаса Андерсона, Бойла и других) проповедью об избранном, с красочными отсылками в слоу-мо, и обязательным упоминанием Марты.

    P.S. Годзилла 2 потирает короткие лапки в предвкушении.

  • VeselieTrusiki
    ++1
    16 февраля 2017 года

    Опасно. Может напиться и опять катить бочку на некую нацию, а там половина актёров из них.

  • kaven
    ++2
    16 февраля 2017 года

    Блять. По крайней мере, это был бы логичный и сильный фильм с прописанными историями и персонажами. С хорошей музыкой и охуенными олдскульными съемками. С размахом. И с мясом. Это был бы Фильм, а не бессюжетный клип. Ну, а с визуалом современным поможет Дядя Зак, все-таки Мэл старой школы. Хотя, вспоминаешь Миллера, который дал прикурить всем от сопла своих движков лет на 5 вперёд и думаешь, что Мэлу и помощь будет не нужна. Соглашайся, Мэл. Потрать пару сотен Лямов на своё видение, будет круто.

  • блабла алаказам
    +
    16 февраля 2017 года

    49h 40m? Эм, часы и минуты? Как эти цифры связаны со сборами?

  • dota soset
    +–2
    16 февраля 2017 года

    сначала бы первую сожгли (вместе с режиссером и сценаристами) и пересняли. вторую они хотят...

  • Тлен
    + +10
    9 Тленспонсор
    16 февраля 2017 года

    Может Мэл введёт нового персонажа?

    -Приговорён к смерти -Имеет суперспособности

  • Сергей Никкеров
    ++1
    16 февраля 2017 года

    Предложить ему режиссировать Флэша было бы более логично. Но это будет новостью года если он согласится.

  • KVENTIN TARANTAIKO
    ++3
    16 февраля 2017 года

    Не верю. Хотя, этот старый хулюфан справился бы.

  • Федор Ушаков
    + +11
    16 февраля 2017 года

    №5. WarriorX

    Михалков моет пол и выкидывает мусор.

    Рискну предположить, что вся фантазия затевалась ради этой сцены. По теме: не думаю, что это надо Гибсону, не его это материал. Это ведь чисто продюссерский проект, а Мэл всё же режиссер независисмый.

  • Roman Philonov
    ++1
    16 февраля 2017 года

    Да, в фильме Гибсона Убийца Крок был бы реально убийцей, а не каким-то там жалким рэпером.

  • sosok
    ++1
    16 февраля 2017 года

    №7. kaven

    все-таки Мэл старой школы

    Мэл уже наловчился юзать хорошо (и к месту) эффекты, вот статья.

    Но если он согласится- это будет конечно сильно.

  • kro44i
    +
    16 февраля 2017 года

    №5. WarriorX

    Тарантино

    Ему нужен персонаж. вроде Карателя, чтобы можно было залить все литрами крови.

    №10. Тлен

    Может Мэл введёт нового персонажа?

    Хесуса

  • zlaya_panda
    +
    16 февраля 2017 года

    Очень хочется чтоб он согласился и снял настолько успешное кино чтоб все уелись.

  • ONE HUNDRED YEARS AGO
    +
    16 февраля 2017 года

    №15. kro44i

    Я думал ты здох уже. Мел мужик! Текст не читал, Мела в президенты!

  • 1428
    ++3
    18 1428
    16 февраля 2017 года

    Хорошо что практически у всех персонажей родной язык английский и не придется читать титры

  • MIIB
    +
    19 MIIB
    16 февраля 2017 года

    №16. kro44i

    Хесуса

    И он всех выебет и высушит.

    А новость из разряда фэнтезийных, не думаю, что такое выгорит.

  • VHS
    ++3
    20 VHS
    16 февраля 2017 года

    Вряд ли договорятся. Все свои предыдущие фильмы Гибсон снимал имея полный творческий контроль, делая столько дублей, сколько считает нужным и право финального монтажа, здесь такой роскоши ему никто не предоставит. На такие фильмы хорошо подходят крепкие ремесленники, типа Мэтта Ривза, которые и хорошо ставить умеют и со студией не пререкаются, так что скорее всего Эспинозу назначат или кого-то ещё. А Гибсону лучше пусть денег дадут на Берсерка в стиле Апокалипто и снимет он его оригинальном языке викингов с сабами или без.

  • FunC.
    +
    16 февраля 2017 года

    Студия Warner Bros. убеждает Мела Гибсона стать режиссёром «Отряда самоубийц 2».

    Студия не зациклена на одном кандидате и параллельно окучивает другого кинодела — Даниэла Эспиносу («Номер 44», «Живое»).

    Вот не люблю такое: из кандидатов Стивен Спилберг и Вася Пупкин. Ясен хер Спилберг не согласится и привет, ноунейм.

  • Андрей Ведерников
    +
    16 февраля 2017 года

    А разговаривать они во второй части будут на древнеарамейском или на юкатекском?

  • One Seven
    +
    16 февраля 2017 года

    он если что и по марвел проехался, не только БпС. когда промоутил Hacksaw Ridge, в интервью Washington Post.

  • Stepchik
    +
    16 февраля 2017 года

    Хуже точно не будет. А скорее всего, будет лучше. Уверенным быть нельзя, так как, это для Мэла еще нечто неизведанное. В любом случае нужно вытаскивать из бездны эту историю, которую так бездарно умудрились просрать режиссер и сценаристы.

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