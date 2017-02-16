«В ловушке лжи» — авторы и сэйю

В твиттер выходящей весной телевизионной экранизации юрийной романтическо-драматической манги «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) состоялось торжественное обнародование состава творческого коллектива, который будет заниматься её, экранизации, производством.
Юма и Хотару — подруги с детства, так что когда у Юмы появляется парень и она чувствует себя неуверенно, то просит Хотару (у которой тоже есть парень) организовать двойное свидание. Но Хотару, будучи хорошей подругой, идёт дальше: предлагает Юме себя в качестве, хм, «тренажёра». Как следует «потренировавшись», девушки осознают, что привлекают друг друга куда сильнее, чем их парни…
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Авторы
|Режиссёр
|Хисаёщи Хирасава
|«Мисс Бернард сказала»
|Сценарий
|WORDS IN STEREO, Юичи Учибори
|Дизайн персонажей
|Масару Каващима
|«Пожиратель душ», «Кружащаяся Пингвиноломка»
|Студия
|Creators in Pack
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Сэйю
|Юма Окасаки
|Аи Какума
|Хикари Канибучи в «Отважных ведьмах», Маюми Курасе в «Кухне Сомы»
|Хотару Мизущина
|Хироми Игаращи
|Анзу Футаба в «Идолмастер: Девушки-золушки», Эдита Россманн в «Отважных ведьмах»
|Фудзивара
|Дайске Оно
|Себастьян Микаэлис в «Чёрном дворецком», Эрвин Смит в «Атаке на титана»
|Такеда
|Рёта Осака
|Нагате Таниказе в «Рыцарях Сидонии», Харуто Токищима в «Валврейве Освободителе»