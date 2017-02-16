«В ловушке лжи» — авторы и сэйю

В твиттер выходящей весной телевизионной экранизации юрийной романтическо-драматической манги «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) состоялось торжественное обнародование состава творческого коллектива, который будет заниматься её, экранизации, производством.

Юма и Хотару — подруги с детства, так что когда у Юмы появляется парень и она чувствует себя неуверенно, то просит Хотару (у которой тоже есть парень) организовать двойное свидание. Но Хотару, будучи хорошей подругой, идёт дальше: предлагает Юме себя в качестве, хм, «тренажёра». Как следует «потренировавшись», девушки осознают, что привлекают друг друга куда сильнее, чем их парни…