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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«В ловушке лжи» — авторы и сэйю
Промо-арт аниме «В ловушке лжи»

В твиттер выходящей весной телевизионной экранизации юрийной романтическо-драматической манги «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) состоялось торжественное обнародование состава творческого коллектива, который будет заниматься её, экранизации, производством.

Юма и Хотару — подруги с детства, так что когда у Юмы появляется парень и она чувствует себя неуверенно, то просит Хотару (у которой тоже есть парень) организовать двойное свидание. Но Хотару, будучи хорошей подругой, идёт дальше: предлагает Юме себя в качестве, хм, «тренажёра». Как следует «потренировавшись», девушки осознают, что привлекают друг друга куда сильнее, чем их парни…

Авторы
Режиссёр Хисаёщи Хирасава «Мисс Бернард сказала»
Сценарий WORDS IN STEREO, Юичи Учибори
Дизайн персонажей Масару Каващима «Пожиратель душ», «Кружащаяся Пингвиноломка»
Студия Creators in Pack

Сэйю
Юма Окасаки Аи Какума Хикари Канибучи в «Отважных ведьмах», Маюми Курасе в «Кухне Сомы»
Хотару Мизущина Хироми Игаращи Анзу Футаба в «Идолмастер: Девушки-золушки», Эдита Россманн в «Отважных ведьмах»
Фудзивара Дайске Оно Себастьян Микаэлис в «Чёрном дворецком», Эрвин Смит в «Атаке на титана»
Такеда Рёта Осака Нагате Таниказе в «Рыцарях Сидонии», Харуто Токищима в «Валврейве Освободителе»
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В ловушке лжи (NTR: Netsuzou Trap)
 18 ноября 2016 годаАнонс юрийного аниме «В ловушке лжи»

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