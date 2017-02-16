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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Приключение сакуры» — второй трейлер и сэйю

У сериала «Приключение сакуры» (Sakura Quest), посвящённого тяжёлым трудовым будням милых японских девушек, появился новый трейлер и расширился состав сэйю.

Сэйю
Ёщино Кохару Аяке Нанасе Осаму в «Город, в котором нет только меня»
Девушка, ненавидящая провинцию и мечтающая жить в городе. Однажды была в Токио, пытаясь вырваться из плена заурядной жизни, но так и не нашла того, что искала. Ёщино пыталась устроиться на работу в 30 разных компаний, но безуспешно, пока по чистой случайности её не наняли «монархом» в городок под названием Манояма. Несмотря на серьёзную натуру, легко находит общий язык с другими.
Щиори Щиномия Рэйна Уэда Софи в «Чёрном реликте», Хене в «Бакуоне»
Работница туристического бюро Маноямы, обожающая свой город. Очень консервативная девушка, любящая порядок, но при этом большая оптимистка и часто приходит на помощь другим. Отлично справляется со всевозможными домашними обязанностями.
Маки Мидорикава Чика Анзай титульная героиня в «Чайке, принцессе с гробом»
Очень хотела стать актрисой. Увы, мечтам девушки не суждено было сбыться, и ей пришлось вернуться в родной город. Привыкла брать множество подработок, когда выступала в небольшом театре. По характеру — этакая «старшая сестра».
Ририко Орибе Чиёми Танака Сасами в «Трилистнике»
Ненавидит свой провинциальный город, но боится из него уехать. Окончив школу, пыталась найти себе работу, но безуспешно. В итоге сидит целыми днями дома и шарится по интернету. Рядом с незнакомцами нервничает и дружит только с Щиори.
Сакаэ Козуки Микако Комацу Изуми в «Адзине», Иззи в «Запретной татуировке»
Женщина, родившаяся и выросшая в Токио, а после колледжа устроившаяся в IT-компанию, но бросившая всё это ради того, чтобы уехать в глубинку. Здесь она снимает домик в старояпонском стиле, обожает основательный провинциальный образ жизни, а на хлеб зарабатывает веб-дизайном.
Ущимацу Кадота Ацущи Оно Ивао Ямамура в ««Баракамоне»»
Начальник туристического бюро и первый король Королевства Чупакарба. Случайно вызвал Ёщино в Манояму. Чтобы восстановить Королевство Чупакабра, заваливает нового монарха Ёщино и её друзей разнообразными необоснованными требованиями
Читосэ Ориба Маки Изава
Президент ассоциации магазинов Маноямы и бабушка Ририко. Управляет магазином японских сладостей. Находится в очень плохих отношениях с турбюро и выступает против его шефа при первой же возможности.
Такамизава Кацуюки Конищи Камина в «Гуррен-Лаганне»
Водитель автобуса на маршруте в Манояму, часто обедает в ресторане Анжелики, почему-то вечно измотан.
Такащи Ямада Хиро Щимоно Жан Отис в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»
Сотрудник турбюро Маноямы. Сдерживает безрассудного начальника бюро и присматривает за Ёщино и остальными.
Мино Даики Хамано Данте Могро в в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови»
Сотрудник турбюро Маноямы. Как и Ямада помогает сдерживать отчаянного шефа.
Мистер Сандал Виней Мурти
Загадочный иностранец, который бродит по Манояме. Его интересует музыкальные инструменты и музыкальные представления.
Анжелика Нанако Мори Эико Ямано в «Рыцарях Сидонии»
Хозяйка ресторана, которая может ещё и погадать.
Эрика Сузуки Томоё Куросава Сильфи в «Блистательном парке Амаги»
Дочь Анжелики, ученица второго класса средней школы. Помогает матери в ресторане, в том числе, в роли официантки. Ненавидит провинциальную жизнь, но при этом ничем, кажется, не интересуется.

Сериал расскажет про пятерых девушек, работающих в турбюро провинциального городка, власти которого решают тряхнуть стариной и оживить свою туристическую программу времён «виртуальных государств» (это когда где-то в 80-х отдельные японские регионы и деревни объявляли о якобы независимости, дабы привлечь внимание заносчивых городских жителей к своим ремёслам и культуре; период «виртуальных государств» был бурным, но недолгим и закончился вместе с коллапсом японского финансового пузыря).

Авторы
Режиссёр Соичи Масуй «Чайка, принцесса с гробом»
Сценарий Масахиро Ёкотани «Марияголик», «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Авторы оригинального дизайна персонажей BUNBUN «Изетта: Последняя ведьма»
Дизайнер персонажей Канами Секигучи «Настоящие слёзы», «Азбука цветов»
Студия P.A. Works

Первая серия духовного наследника «Азбуки цветов» и «Белой коробки» выйдет 5 апреля.

 
 
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Видео Приключение сакуры (Sakura Quest)
 7 декабря 2016 года«Приключение сакуры» — новый сериал от P.A. Works про девушек за работой

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