«Приключение сакуры» — второй трейлер и сэйю

У сериала «Приключение сакуры» (Sakura Quest), посвящённого тяжёлым трудовым будням милых японских девушек, появился новый трейлер и расширился состав сэйю.
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Сэйю
|Ёщино Кохару
|Аяке Нанасе
|Осаму в «Город, в котором нет только меня»
|Девушка, ненавидящая провинцию и мечтающая жить в городе. Однажды была в Токио, пытаясь вырваться из плена заурядной жизни, но так и не нашла того, что искала. Ёщино пыталась устроиться на работу в 30 разных компаний, но безуспешно, пока по чистой случайности её не наняли «монархом» в городок под названием Манояма. Несмотря на серьёзную натуру, легко находит общий язык с другими.
|Щиори Щиномия
|Рэйна Уэда
|Софи в «Чёрном реликте», Хене в «Бакуоне»
|Работница туристического бюро Маноямы, обожающая свой город. Очень консервативная девушка, любящая порядок, но при этом большая оптимистка и часто приходит на помощь другим. Отлично справляется со всевозможными домашними обязанностями.
|Маки Мидорикава
|Чика Анзай
|титульная героиня в «Чайке, принцессе с гробом»
|Очень хотела стать актрисой. Увы, мечтам девушки не суждено было сбыться, и ей пришлось вернуться в родной город. Привыкла брать множество подработок, когда выступала в небольшом театре. По характеру — этакая «старшая сестра».
|Ририко Орибе
|Чиёми Танака
|Сасами в «Трилистнике»
|Ненавидит свой провинциальный город, но боится из него уехать. Окончив школу, пыталась найти себе работу, но безуспешно. В итоге сидит целыми днями дома и шарится по интернету. Рядом с незнакомцами нервничает и дружит только с Щиори.
|Сакаэ Козуки
|Микако Комацу
|Изуми в «Адзине», Иззи в «Запретной татуировке»
|Женщина, родившаяся и выросшая в Токио, а после колледжа устроившаяся в IT-компанию, но бросившая всё это ради того, чтобы уехать в глубинку. Здесь она снимает домик в старояпонском стиле, обожает основательный провинциальный образ жизни, а на хлеб зарабатывает веб-дизайном.
|Ущимацу Кадота
|Ацущи Оно
|Ивао Ямамура в ««Баракамоне»»
|Начальник туристического бюро и первый король Королевства Чупакарба. Случайно вызвал Ёщино в Манояму. Чтобы восстановить Королевство Чупакабра, заваливает нового монарха Ёщино и её друзей разнообразными необоснованными требованиями
|Читосэ Ориба
|Маки Изава
|Президент ассоциации магазинов Маноямы и бабушка Ририко. Управляет магазином японских сладостей. Находится в очень плохих отношениях с турбюро и выступает против его шефа при первой же возможности.
|Такамизава
|Кацуюки Конищи
|Камина в «Гуррен-Лаганне»
|Водитель автобуса на маршруте в Манояму, часто обедает в ресторане Анжелики, почему-то вечно измотан.
|Такащи Ямада
|Хиро Щимоно
|Жан Отис в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»
|Сотрудник турбюро Маноямы. Сдерживает безрассудного начальника бюро и присматривает за Ёщино и остальными.
|Мино
|Даики Хамано
|Данте Могро в в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови»
|Сотрудник турбюро Маноямы. Как и Ямада помогает сдерживать отчаянного шефа.
|Мистер Сандал
|Виней Мурти
|Загадочный иностранец, который бродит по Манояме. Его интересует музыкальные инструменты и музыкальные представления.
|Анжелика
|Нанако Мори
|Эико Ямано в «Рыцарях Сидонии»
|Хозяйка ресторана, которая может ещё и погадать.
|Эрика Сузуки
|Томоё Куросава
|Сильфи в «Блистательном парке Амаги»
|Дочь Анжелики, ученица второго класса средней школы. Помогает матери в ресторане, в том числе, в роли официантки. Ненавидит провинциальную жизнь, но при этом ничем, кажется, не интересуется.
Сериал расскажет про пятерых девушек, работающих в турбюро провинциального городка, власти которого решают тряхнуть стариной и оживить свою туристическую программу времён «виртуальных государств» (это когда где-то в 80-х отдельные японские регионы и деревни объявляли о якобы независимости, дабы привлечь внимание заносчивых городских жителей к своим ремёслам и культуре; период «виртуальных государств» был бурным, но недолгим и закончился вместе с коллапсом японского финансового пузыря).
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Авторы
|Режиссёр
|Соичи Масуй
|«Чайка, принцесса с гробом»
|Сценарий
|Масахиро Ёкотани
|«Марияголик», «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Авторы оригинального дизайна персонажей
|BUNBUN
|«Изетта: Последняя ведьма»
|Дизайнер персонажей
|Канами Секигучи
|«Настоящие слёзы», «Азбука цветов»
|Студия
|P.A. Works
Первая серия духовного наследника «Азбуки цветов» и «Белой коробки» выйдет 5 апреля.