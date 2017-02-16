«Приключение сакуры» — второй трейлер и сэйю

Сэйю

Ёщино Кохару Аяке Нанасе Осаму в «Город, в котором нет только меня»

Девушка, ненавидящая провинцию и мечтающая жить в городе. Однажды была в Токио, пытаясь вырваться из плена заурядной жизни, но так и не нашла того, что искала. Ёщино пыталась устроиться на работу в 30 разных компаний, но безуспешно, пока по чистой случайности её не наняли «монархом» в городок под названием Манояма. Несмотря на серьёзную натуру, легко находит общий язык с другими.

Щиори Щиномия Рэйна Уэда Софи в «Чёрном реликте», Хене в «Бакуоне»

Работница туристического бюро Маноямы, обожающая свой город. Очень консервативная девушка, любящая порядок, но при этом большая оптимистка и часто приходит на помощь другим. Отлично справляется со всевозможными домашними обязанностями.

Маки Мидорикава Чика Анзай титульная героиня в «Чайке, принцессе с гробом»

Очень хотела стать актрисой. Увы, мечтам девушки не суждено было сбыться, и ей пришлось вернуться в родной город. Привыкла брать множество подработок, когда выступала в небольшом театре. По характеру — этакая «старшая сестра».

Ририко Орибе Чиёми Танака Сасами в «Трилистнике»

Ненавидит свой провинциальный город, но боится из него уехать. Окончив школу, пыталась найти себе работу, но безуспешно. В итоге сидит целыми днями дома и шарится по интернету. Рядом с незнакомцами нервничает и дружит только с Щиори.

Сакаэ Козуки Микако Комацу Изуми в «Адзине», Иззи в «Запретной татуировке»

Женщина, родившаяся и выросшая в Токио, а после колледжа устроившаяся в IT-компанию, но бросившая всё это ради того, чтобы уехать в глубинку. Здесь она снимает домик в старояпонском стиле, обожает основательный провинциальный образ жизни, а на хлеб зарабатывает веб-дизайном.

Ущимацу Кадота Ацущи Оно Ивао Ямамура в ««Баракамоне»»

Начальник туристического бюро и первый король Королевства Чупакарба. Случайно вызвал Ёщино в Манояму. Чтобы восстановить Королевство Чупакабра, заваливает нового монарха Ёщино и её друзей разнообразными необоснованными требованиями

Читосэ Ориба Маки Изава

Президент ассоциации магазинов Маноямы и бабушка Ририко. Управляет магазином японских сладостей. Находится в очень плохих отношениях с турбюро и выступает против его шефа при первой же возможности.

Такамизава Кацуюки Конищи Камина в «Гуррен-Лаганне»

Водитель автобуса на маршруте в Манояму, часто обедает в ресторане Анжелики, почему-то вечно измотан.

Такащи Ямада Хиро Щимоно Жан Отис в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»

Сотрудник турбюро Маноямы. Сдерживает безрассудного начальника бюро и присматривает за Ёщино и остальными.

Мино Даики Хамано Данте Могро в в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови»

Сотрудник турбюро Маноямы. Как и Ямада помогает сдерживать отчаянного шефа.

Мистер Сандал Виней Мурти

Загадочный иностранец, который бродит по Манояме. Его интересует музыкальные инструменты и музыкальные представления.

Анжелика Нанако Мори Эико Ямано в «Рыцарях Сидонии»

Хозяйка ресторана, которая может ещё и погадать.

Эрика Сузуки Томоё Куросава Сильфи в «Блистательном парке Амаги»