«Биошок» психологически травмировал режиссёра Гора Вербински

В 2008 году режиссёр Гор Вербински («Звонок», «Лекарство от здоровья») хотел перенести на большие экраны подводный мир экранизации игры «Биошок» (Bioshock). Весной 2009 года студия Universal отменила производство из-за опасно раздувшегося бюджета, нашла и прогнала нескольких других режиссёров и больше не возвращалась к проекту.

Если вам интересно, то мистер Вербински на днях озвучил свою версию событий:

Короткого ответа не существует, но у нас оставалось восемь недель до съёмок, когда нам перекрыли кислород. Кино с рейтингом R, я хотел оставить его таковым и это был дорогой фильм. Мы создавали масштабный мир и нельзя было просто выехать на локацию для съёмок. Для «Лекарства от здоровья» мы использовали существующие места для создания мира. С «Биошоком» бы так не поучилось, мы самостоятельно строили подводную вселенную. Сочетание цены и рейтинга заставили Universal сильно занервничать. В то же время несколько дорогих картин с рейтингом R плохо сработали в прокате.

Сейчас всё изменилось и, может быть, появится новый шанс, но очень тяжело, когда отстраняют от съёмок фильма, который уже полностью сложился в голове и ты находишься в переходном состоянии от архитектора к строителю. Вернуться к этому будет психологически очень непросто.

Поскольку сейчас никто не занимается «Биошоком», то Гор может не переживать за свои нервишки.