Красавчик Арамис из недавно закрытых каналом BBC One «Мушкетёров» нашёл себе работу на телеканале CBS — Сантьяго Кабрера присоединился к основному актёрскому составу 13-серийного триллера «Спасение».

Пресс-секретарь Пентагона и мать-одиночка Грейс Дэрроу (Дженнифер Финниган) вовлечена в сверхсекретную правительственную миссию по спасению человечества. Грейс — одна из немногих в мире, кто посвящён в тайну надвигающегося апокалипсиса: через полгода в Землю может врезаться астероид, который уничтожит жизнь на планете. Героиня всеми силами пытается уберечь от страшных новостей своих детей и справиться с возложенными на неё профессиональными обязанностями. Сантьяго Кабрера сыграет блестящего учёного-миллиардера Дариуса Танца — одного из тех, кто предсказал скорое столкновение и влился в работу над его предотвращением.

В сериале наряду с Кабрерой и Финниган снимаются Чарли Роу, Жаклин Байерс и Йен Энтони Дэйл.

Шоураннерами и сценаристами выступают Элизабет Крюгер («Булл») и Крэйг Шапиро («За пределами»). Первый эпизод срежиссирует Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя»). Исполнительными продюсерами являются Алекс Куртцман («Области тьмы»), Хизер Кэдин, Питер М. Ленков («24 часа») и Стюарт Гиллард. Производство на контроле у Secret Hideout и CBS Television Studios.