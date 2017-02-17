Восьмой сезон «Спецагента Арчера» с подзаголовком Dreamland представил полноценный трейлер в стиле «голливудский нуар». Мультсериал переселился на канал FXX, производством по-прежнему руководит FX Productions. Премьера восьмисерийного сезона комедийного шпионского боевика состоится 5 апреля.

В июне прошлого года кабельный канал FX продлил «Спецагента Арчера» на восьмой сезон, а также на девятый и десятый — создатели анимационной чёрной комедии Адам Рид и Мэтт Томпсон пользуются большим доверием телевизионного руководства.

События восьмого сезона «Арчера» предположительно от начала и до конца являются сном главного героя, на что прозрачно намекают подзаголовок и события финала седьмой главы. История разворачивается в 1947 году. Стерлинг Арчер — частный сыщик, который охотится за убийцей Вудхауза, а помогают ему в этом крутая напарница Пэм и Сирил. Мать Стерлинга Мэлори Арчер перевоплотится в известного гангстера, Лана станет классической роковой женщиной, зарабатывающей на жизнь выступлениями в ночном клубе, а эксцентричная Шерил продолжит шокировать, превратившись в чудаковатую клиентку, желающую нанять Арчера для её собственного убийства.