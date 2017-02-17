 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Голиаф» — второй сезон и новый шоураннер Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!» Netflix подарил мультфильму «Охотники на троллей» второй сезон «Американцы» — дата выхода и трейлер пятого сезона Новые сериалы 6–12 февраля
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Спецагент Арчер» — трейлер восьмого сезона

Восьмой сезон «Спецагента Арчера» с подзаголовком Dreamland представил полноценный трейлер в стиле «голливудский нуар». Мультсериал переселился на канал FXX, производством по-прежнему руководит FX Productions. Премьера восьмисерийного сезона комедийного шпионского боевика состоится 5 апреля.

В июне прошлого года кабельный канал FX продлил «Спецагента Арчера» на восьмой сезон, а также на девятый и десятый — создатели анимационной чёрной комедии Адам Рид и Мэтт Томпсон пользуются большим доверием телевизионного руководства.

События восьмого сезона «Арчера» предположительно от начала и до конца являются сном главного героя, на что прозрачно намекают подзаголовок и события финала седьмой главы. История разворачивается в 1947 году. Стерлинг Арчер — частный сыщик, который охотится за убийцей Вудхауза, а помогают ему в этом крутая напарница Пэм и Сирил. Мать Стерлинга Мэлори Арчер перевоплотится в известного гангстера, Лана станет классической роковой женщиной, зарабатывающей на жизнь выступлениями в ночном клубе, а эксцентричная Шерил продолжит шокировать, превратившись в чудаковатую клиентку, желающую нанять Арчера для её собственного убийства.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Спецагент Арчер
 6 января«Спецагент Арчер» — промо-ролики восьмого сезона 25 июня 2016 года«Спецагент Арчер» продлён на три сезона 17 январяЛуи Си Кей и Альберт Брукс озвучат копов в мультсериале от TBS
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Премия «Эмми 2016»: Победители
 
Номинанты на премию «Эмми 2016»
 
Новые сериалы 28 марта — 3 апреля

Тоже интересно

 
Кино Международный финальный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка»
 
Игры E3-2015: Конференция EA — отчёт и подкаст
 
Кино Рецензия на фильм «Диггеры»
 
Кино Дарт Вейдер покажет силу тёмной стороны в «Звёздных войнах: Изгое»
 
Кино Тизер фильма «Падение Лондона»
 
Кино «Побочная красота» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика