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«Великая стена» – рейтинг и оценки критиков

Совсем скоро китайские блокбастеры станут такой же будничной данностью, что и зрелищные аттракционы из Голливуда – уже в прокате зрелищный интернациональный эпик с Мэттом Деймоном. Впрочем, оценки фильма «Великая стена» не то чтобы мотивируют на поход в кинотеатр – не спасают ни убедительные спецэффекты, ни известные имена актёров на постерах. Российские критики сетуют на собственное несоответствие целевой аудитории картины, которая снималась для прежде всего внутреннего рынка Поднебесной.

В целом, до победы над Голливудом пока далеко – у китайцев получился достаточно заурядный блокбастер; нечто подобное мы можем наблюдать в кинотеатрах не меньше дюжины раз за год. Простые персонажи, туповатый сюжет и отличные костюмы (нет, это не описание DCU) – вот всё, что вам запомнится. Поэтому рейтинг «Великой стены» в 62% кажется вполне закономерным результатом.

Зато в кои-то веки отечественный кинопром предлагает что-то воистину достойное. Хороший режиссёр Роман Каримов представляет отличный ромком «Гуляй, Вася!» (86%). Всеяредакция, лично убедившись в высоком качестве ленты, рекомендует забыть отвратительные трейлеры и маркетинг, ориентированный на аудиторию каналов ТНТ и СТС.

Ещё один неплохой вариант выбраться в кино – новый фильм Джармуша «Патерсон» (88%), где Адам Драйвер играет меланхоличного водителя автобуса (да, звучит скучно, но пересильте себя).

Также на этой неделе у нас вышла драма «Лунный свет» (65%). Россия – не настолько леволиберальная страна, чтобы наши соотечественники могли писать восторженные отзывы об истории про негров-геев. Поэтому такая разница с оценками на Rotten Tomatoes.

Подробные оценки фильма «Великая стена» и других актуальных картин смотрите по ссылкам ниже.

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