Бойд Холбрук — исполнитель главной роли в фильме режиссёра Шейна Блэка «Хищник» — поделился своим мнением о картине:

Сейчас я работаю над «Хищником» и это не сиквел. Шейн Блэк придумал нечто абсолютно новое — он остался в рамках франчайза, но полностью перекроил сюжет, наполнив его чем-то настоящим и правдивым. Не думаю, что вы увидите Арнольда Шварценеггера в нашем «Хищнике», ведь это — очень банальная уловка. А мы снимаем ужастик, научную-фантастику и вестерн.

Крайне странное заявление, учитывая, что режиссёр ранее называл «Хищника» — мягким перезапуском, который учитывает события первых двух частей (получается всё рано сиквел). Встреча Шейна и Арнольда тоже была, хотя публика наверняка уже внутренне готова к концепциям «„Хищник“ без Шварценеггера»" и «„Терминатор“ без Шварценеггера». Вдобавок кино ещё и вестерн.

Холбрук исполнит роль бывшего морпеха, который узнаёт о существовании Хищника, но не может поделиться своим знанием по той простой причине, что ему не верят. В фильме снимаются Джейкоб Трамблн, Томас Джейн, Треванте Родес, Оливия Манн, Стерлинг Браун и Кигэн-Майкл Ки.

Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.