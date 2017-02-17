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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Эдгар Рамирес и Даррен Крисс сыграют в третьем сезоне «Американской истории преступлений»

Эдгар Рамирес («На гребне волны», «Избави нас от лукавого») и Даррен Крисс («Лузеры», «Американская история ужасов») первыми подписались на третий сезон антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений» с подзаголовком «Версаче».

Свежая телеглава обласканного критиками сериала от кабельного канала FX будет посвящена шокирующему убийству знаменитого итальянского модельера Джанни Версаче (Рамирес). В июле 1997 года он был застрелен на пороге его особняка в Майами-Бич социопатом и серийным убийцей Эндрю Кьюнененом (Крисс). Спустя восемь дней Кьюненен покончил с собой, будучи окружённым полицией. Версаче стал его пятой и последней жертвой.

В основу сюжета ляжет книга журналиста Vanity Fair Морин Орт Vulgar Favors. Сценарий напишет Том Роб Смит («Лондонский шпион»). Райан Мёрфи срежиссирует первый эпизод. Исполнительными продюсерами помимо Мёрфи и Смита выступит вся команда обладателей премии «Эмми» за первый сезон антологии в составе Нины Джейкобсон, Брэда Симпсона и Брэда Фэлчака. Производственный процесс курирует Fox 21 Television Studios.

Съёмки третьего сезона начнутся в марте, а премьера состоится не раньше 2018 года.

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 7 февраляАннетт Бенинг зачислена в актёрский состав второго сезона «Американской истории преступлений» 21 январяМастер антологий Райан Мёрфи положил глаз на историю Моники Левински 19 октября 2016 годаFX продлил «Американскую историю преступлений» на третий сезон
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