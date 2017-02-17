Криминальная драма «Скальпированный», находящаяся в разработке у кабельного канала WGN America с 2014 года, наконец-то ожила, начав формировать актёрский состав — на главную роль в пилотном эпизоде проекта принят Алекс Мераз («Отряд самоубийц»).

События многосерийной экранизации одноимённой графической новеллы автора Джейсона Аарона и художника Р. М. Гуэра разворачиваются в вымышленной индейской резервации в Южной Дакоте. Её обитатели, чьи родовые корни уходят в глубину веков, живут в современном мире с его бедами и пороками: нищетой, наркотиками, организованной преступностью и продажными политиканами. Изгнанный родной матерью Дэшил Плохой Конь (Мераз) после пятнадцати лет скитаний возвращается домой, где ему — человеку с очень непростым прошлым — предстоит иметь дело с суровыми буднями жизни его родной резервации, где теперь заправляет Линкольн Красный Ворон.

Комикс выходил с 2007 по 2012 годы под импринтом Vertigo издательства DC Comics и насчитывает 60 выпусков.

Сценарий пишет Даг Джанг («Банши»). Режиссируют пилот Билал Фалла и Адиль Эль Арби. Производство на контроле у Warner Horizon и DC Entertainment.