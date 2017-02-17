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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Алекс Мераз сыграет главную роль в пилоте экранизации комикса «Скальпированный»

Криминальная драма «Скальпированный», находящаяся в разработке у кабельного канала WGN America с 2014 года, наконец-то ожила, начав формировать актёрский состав — на главную роль в пилотном эпизоде проекта принят Алекс Мераз («Отряд самоубийц»).

События многосерийной экранизации одноимённой графической новеллы автора Джейсона Аарона и художника Р. М. Гуэра разворачиваются в вымышленной индейской резервации в Южной Дакоте. Её обитатели, чьи родовые корни уходят в глубину веков, живут в современном мире с его бедами и пороками: нищетой, наркотиками, организованной преступностью и продажными политиканами. Изгнанный родной матерью Дэшил Плохой Конь (Мераз) после пятнадцати лет скитаний возвращается домой, где ему — человеку с очень непростым прошлым — предстоит иметь дело с суровыми буднями жизни его родной резервации, где теперь заправляет Линкольн Красный Ворон.

Комикс выходил с 2007 по 2012 годы под импринтом Vertigo издательства DC Comics и насчитывает 60 выпусков.

Сценарий пишет Даг Джанг («Банши»). Режиссируют пилот Билал Фалла и Адиль Эль Арби. Производство на контроле у Warner Horizon и DC Entertainment.

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 7 марта 2016 годаWGN America взялся за «Пикник на обочине» и «Скальпированного» 15 апреля 2014 годаНуар по-индейски 26 январяWGN America отказался от сериала «Пикник на обочине»
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