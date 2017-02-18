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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёра Дэвида Ф. Сандберга зовут в киновселенную DC

Издание TheWrap утверждает, что студия New Line уговаривает режиссёра Дэвида Ф. Сандберга поставить экранизацию комикса «Шазам».

Сандберг снял в 2013 году короткометражный фильм «И гаснет свет...», потом успешно его экранизировал и сейчас работает над ужастиком «Проклятие Аннабель 2», который выходит 11 августа 2017 года. Разумеется, все эти фильмы выпустила студия New Line. Короче говоря, искали рядом с домом и поверили, что Сандберг может повторить путь Джеймса Вана, который начал с «Пилы» и сейчас снимает «Аквамена».

Шазам, он же — Капитан Марвел, альтер эго Билли Батсона — подростка, который превращается в супергероя с силами шести мифологических богов, стоит ему произнести слово «Шазам».

Дуэйн «Смола» Джонсон исполнит роль Чёрного Адама — главного злодея, но также этот персонаж пригодится для сольного фильма, где он уже будет антигероем.

«Шазам» является частью расширенной киновселенной DC, но живёт слегка отдельной жизнью, потому что волшебство и другие причины.

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Шазам
 20 январяЧёрный Адам Дуэйна Джонсона получит собственный фильм 15 августа 2016 года«Шазам» и Чёрный Адам Дуэйна Джонсона не зависят от чужих успехов или провалов 4 сентября 2014 годаЗабавный Шазам! 3 сентября 2014 годаЧёрный Адам Джонсона
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