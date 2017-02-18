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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Кудлиц записался в полицейскую комедию от Элизабет Бэнкс

Не успел Майкл Кудлиц («Побег», «Саутленд») распрощаться с «Ходячими мертвецами», как нашёл себе новое пристанище — многосерийную полицейскую комедию «Куратор», съёмки пилотного эпизода которой недавно заказал телевизионный канал ABC.

Комедийный сериал расскажет историю деятельного и упрямого детектива Элизы Рэдли (Миган Рат) и её подопечной — крутой мошенницы, досрочно вышедшей из тюрьмы в обмен на добровольную помощь органам правопорядка. Диаметрально противоположные взгляды напарниц на преступление и наказание становятся залогом успешного раскрытия дел. Кудлиц перевоплотится в Тимоти Уэйтса — ироничного и язвительного капитана полиции, уважающего нестандартный подход Рэдли к ведению следствия.

Авторы «Национальной безопасности» и «Мошенников» Джей Шерик и Дэвид Ронн работают над сценарием. Срежиссирует пилот Майкл Энглер («Бруклин 9-9»). Продюсеры франчайза «Идеальный голос» Элизабет Бэнкс и Макс Хандельман выступают исполнительными продюсерами проекта. Производством занимаются их совместная компания Brownstone Productions в сотрудничестве с Warner Bros. TV.

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