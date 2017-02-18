Анонс аниме «Заядлый игрок»

Состоялся анонс анимационного телесериала по психологической манге об азартных играх «Заядлый игрок» (Kakegurui) за авторством Хомуры Кавамото и Тору Наомуры.

Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на высшем пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является самым лучшим способом отточить подобные навыки, если не азартные игры? Победители живут в Академии, как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появление в заведение девушки по имени Юмеко Джабами, ученикам предстоит узнать, что есть настоящий азарт.