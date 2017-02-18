«Искусство Меча Online» обещает вернуться

Не успел отгреметь фильм «Искусство меча Online: Порядковая шкала» в кинотеатрах Японии, а создатели франшизы уже торопятся готовить новый анимационный проект (не то чтобы фанаты этого не ждали, не так ли?), который был анонсирован в конце фильма коротким тизером со словами «SAO вернётся». Будет ли это новый сезон сериала или полнометражный фильм, создатели пока умалчивают.

Череда экранизаций ранобе за авторством Реки Кавахары началась в июле 2012 года с выпуском первого телевизионного сериала и продолжилась в июле 2014 года. Также в Америке планируется создание собственного телесериала с живыми актёрами.