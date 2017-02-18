«Королевский наставник» — трейлер

К касту сериала «Королевский наставник» (Ōshitsu Kyōshi Heine) присоединились Щинноске Тачибана (Нильс Нильсен в «Гандаме: Сконструированных бойцах») и Дайске Намикава (Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль»), которые сыграют дворцовых стражников Максимилиана (весёлого) и Людвига (серьёзного).

Гейне Виттгенштейн – молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.