 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 148: Фекальный год Новости аниме — лучшее за неделю Розыгрыш стилбука с игрой The Last Guardian Николас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon Рецензия и отзывы на сериал «Хитрый Пит»
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Королевский наставник» — трейлер

К касту сериала «Королевский наставник» (Ōshitsu Kyōshi Heine) присоединились Щинноске Тачибана (Нильс Нильсен в «Гандаме: Сконструированных бойцах») и Дайске Намикава (Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль»), которые сыграют дворцовых стражников Максимилиана (весёлого) и Людвига (серьёзного).

Гейне Виттгенштейн – молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Королевский наставник (Ōshitsu Kyōshi Heine)
 3 февраля«Королевский наставник» — сэйю 20 октября 2016 годаАнонс аниме «Королевский наставник» 18 января«Королевский наставник» — первый тизер и авторы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Королевский наставник» — сэйю
 
Анонс аниме «Королевский наставник»
 
«Королевский наставник» — первый тизер и авторы

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Притяжение»
 
Кино Мачо и ботан в чёрном
 
Кино Второй трейлер фильма «Американский снайпер»
 
Кино Расширенный отрывок фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Режиссёр «Изгоя-один» рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены
 
Кино Русский трейлер и постер фильма «Кловерфилд, 10»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика