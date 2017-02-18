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Сценарист Portal ушёл из Valve

Эрик Уолпоу, сценарист пары «эпизодов» Half-Life 2 и, что важнее, дилогии Portal, покинул Valve. Причин нам никто, думается, не назовёт, но вряд ли кто-то насильно погнал Эрика из студии: в своё время Гейб Ньюэлл позволил Эрику взять продолжительный оплачиваемый отпуск в связи со здоровьем, а не так давно ему разрешили поработать сосценаристом Psychonauts 2 для Double Fine, не разрывая контракт с Valve.

Быть может, какой-нибудь проект, над которым Уолпоу работал для студии, так и не взлетел, убедив его полностью сконцентрироваться на Psychonauts 2. А может, ему попросту надоело получать огромные суммы, прохлаждаясь в студии, где сейчас делают что угодно, но не игры с напором на сценарную часть. Но шансов у появления Portal 3 теперь даже меньше, чем Half-Life 3.

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 5 декабря 2015 годаЗапущен сбор средств на Psychonauts 2  7 февраляPsychonauts 2 — Double Fine демонстрирует тестовую локацию 9 апреля 2011 годаЛожка дёгтя: Portal
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