Закрытый бета-тест Ghost Recon Wildlands получил противоречивые отзывы, но теперь настал черёд открытого бета-теста. Пройдёт он с 23 по 27 февраля как на консолях, так и на PC, а участникам предложат вдоволь поноситься по территориям сразу двух провинций (в прошлом тесте была одна, а в финальном релизе их число возрастёт до 21-й).

Если вы не исключаете того, что решите купить игру вскоре после релиза, то скачать и хотя бы запустить бета-тест Ghost Recon Wildlands стоит обязательно: участникам теста, купившим игру до 31 марта, выдадут DLC-миссию Unidad Conspiracy, где «Призракам предстоит дестабилизировать отношения между военной полицией «Единство» и картелем Санта-Бланка».

Ghost Recon Wildlands выходит на PC, PS4 и Xbox One уже 7 марта и игра должна поразить всех «самым масштабным открытым миром, когда-либо созданном Ubisoft для игр в жанре экшн-приключение».