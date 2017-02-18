Многосерийный триллер «Судный день», съёмками пилотного эпизода которого в настоящее время занимается телеканал ABC, обрёл исполнителя главной роли — им стал Джек Девенпорт («Успех», «Хорошая жена»).

Это история о креативной команде лучших умов Америки, созданной правительством США по следам трагических событий 11 сентября 2001 года. Этот «мозговой центр» занимался разработкой сценариев всевозможных угроз национальной безопасности и методов борьбы с ними. Программу свернули, как только поняли всю опасность таких планов, попади они не в те руки. Однако после катастрофы, будто скопированной с одного из тех сценариев, специалистов вновь собирают, чтобы предотвратить будущие несчастья из созданного ими списка.

Джек Девенпорт воплотит на экране образ одного из членов проекта «Судный день» Уоррена — известного когда-то драматурга, скатившегося до сценариста второсортных боевиков. Изобретательный и креативный, он видит мир с точки зрения писателя, что помогает ему понять ход мыслей врага и даже поставить себя на его место.

Сценарий написали Марк Бьянчулли («Хороший сосед») и Ви Джей Бойд («Правосудие»). Продюсирует Кэрол Мендельсон («C.S.I.: Место преступления»). Производством занимается Sony TV.