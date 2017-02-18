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Watch Dogs 2 — детали DLC Human Conditions

Первое полновесное дополнение к Watch Dogs 2, именуемое Human Conditions, выйдет на PS4 уже 21 февраля (у Sony с Ubisoft договор, так что PC и Xbox One получат его лишь 23 марта). И дополнение это, если верить авторам, добавит в игру достаточно сюжетных миссий, чтобы занять фанатов аж на 5 часов. Новые враги, новые места, новые элитные задания для кооператива, новые шмотки, танцевальные па и способы выражать эмоции — контента в Human Conditions должно быть предостаточно.

И представленное ниже видео демонстрирует всё это чуть подробнее:

 
 
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Видео Watch Dogs 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 18 январяWatch Dogs 2 — трейлер бесплатной версии 10 декабря 2016 годаРецензия и отзывы на игру Watch Dogs 2
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