Watch Dogs 2 — детали DLC Human Conditions

Первое полновесное дополнение к Watch Dogs 2, именуемое Human Conditions, выйдет на PS4 уже 21 февраля (у Sony с Ubisoft договор, так что PC и Xbox One получат его лишь 23 марта). И дополнение это, если верить авторам, добавит в игру достаточно сюжетных миссий, чтобы занять фанатов аж на 5 часов. Новые враги, новые места, новые элитные задания для кооператива, новые шмотки, танцевальные па и способы выражать эмоции — контента в Human Conditions должно быть предостаточно.

И представленное ниже видео демонстрирует всё это чуть подробнее: