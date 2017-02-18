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Первоисточник: www.engadget.com Прямая ссылка на новость:

Цифровые копии на Nintendo Switch будут привязываться к аккаунтам

Хорошие новости для людей, заинтересованных в Nintendo Switch: покупки, сделанные на этой консоли, будут привязываться к аккаунту пользователя, а не к девайсу. И на этом месте многие вполне заслуженно удивятся: «А в чём-тут новость? Это ведь так везде уже много лет!». Ну, в том-то и дело, что не везде. Даром что Steam, XBLA, PSN и многие другие платформы давным-давно показали, как надо торговать цифровым контентом, Nintendo не извлекла этот простой урок ни к выпуску Wii, ни к презентации 3DS, ни к отправке Wii U в свободное плавание на дно. Зато теперь революция многолетней давности добралась и сюда. Больше никаких звонков в техподдержку при необходимости сменить систему.

И как знать, быть может, хотя бы теперь Nintendo перестанет пытаться продавать ромы игр со NES, SNES и прочих классических консолей отдельно на каждую систему... А что? Мечтать же не вредно.

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