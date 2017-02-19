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«Пикник на обочине» — промо-ролик «Голиаф» — второй сезон и новый шоураннер Новые сериалы 13–19 февраля «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6
КИНО
 
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Итоги розыгрыша сумок и чехлов для iPhone 6 фильма «Лего Фильм: Бэтмен»

А мы подводим итоги розыгрыша рекламной продукции анимационного комедийного боевика «Лего Фильм: Бэтмен».

Напомним, что мы вместе с корпорацией IMAX разыгрывали пять сумок и десять чехлов для iPhone 6 с символикой фильма. В придачу всем победителям конкурса достанется по набору классных наклеек с героями мультфильма.

Заявок на получение сумок и чехлов пришло много, однако порадовать подарками мы можем лишь пятнадцать наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.

Сумки получают:

  • Калиниченко Олег
  • Молькин Вадим
  • Павлов Сергей
  • Пинчук Кирилл
  • Серпокрылов Александр

Чехлы для iPhone 6 получают:

  • Артамонов Михаил
  • Базыкин Сергей
  • Бетоньян Александр
  • Григолия Александр
  • Дядюра Антон
  • Емельянов Сергей
  • Ермак Дмитрий
  • Кузьминова Анна
  • Фазили Умар
  • Цветков Леонид
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Розыгрыши Лего Фильм: Бэтмен
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Подкасты
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