Итоги розыгрыша сумок и чехлов для iPhone 6 фильма «Лего Фильм: Бэтмен»

А мы подводим итоги розыгрыша рекламной продукции анимационного комедийного боевика «Лего Фильм: Бэтмен».
Напомним, что мы вместе с корпорацией IMAX разыгрывали пять сумок и десять чехлов для iPhone 6 с символикой фильма. В придачу всем победителям конкурса достанется по набору классных наклеек с героями мультфильма.
Заявок на получение сумок и чехлов пришло много, однако порадовать подарками мы можем лишь пятнадцать наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!
А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.
Сумки получают:
- Калиниченко Олег
- Молькин Вадим
- Павлов Сергей
- Пинчук Кирилл
- Серпокрылов Александр
Чехлы для iPhone 6 получают:
- Артамонов Михаил
- Базыкин Сергей
- Бетоньян Александр
- Григолия Александр
- Дядюра Антон
- Емельянов Сергей
- Ермак Дмитрий
- Кузьминова Анна
- Фазили Умар
- Цветков Леонид