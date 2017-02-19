Итоги розыгрыша сумок и чехлов для iPhone 6 фильма «Лего Фильм: Бэтмен»

А мы подводим итоги розыгрыша рекламной продукции анимационного комедийного боевика «Лего Фильм: Бэтмен».

Напомним, что мы вместе с корпорацией IMAX разыгрывали пять сумок и десять чехлов для iPhone 6 с символикой фильма. В придачу всем победителям конкурса достанется по набору классных наклеек с героями мультфильма.

Заявок на получение сумок и чехлов пришло много, однако порадовать подарками мы можем лишь пятнадцать наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.

Сумки получают:

Калиниченко Олег

Молькин Вадим

Павлов Сергей

Пинчук Кирилл

Серпокрылов Александр

Чехлы для iPhone 6 получают: