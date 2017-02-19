Новости кино — лучшее за неделю

- «Призрак в доспехах» — второй трейлер — визуальная часть без особых проблем продаёт фильм.
- Режиссёр Мел Гибсон может стать постановщиком «Отряда самоубийц 2» — когда человек бросает бузить, то начинает экранизировать комиксы.
- Сюжет «Аватара 2» станет семейной сагой — Джейк Салли наплодил себе сюжетов на кучу продолжений.
- Мэтт Ривз не смог договориться насчёт режиссуры нового «Бэтмена» — главный кандидат на режиссуру нового «Бэтмена» оказался недоговороспособным.
- Кристофер Маккуорри нашёл место для сбрасывания Тома Круза — эмоциональное раскрытие персонажа во время феноменального прыжка с.
- «На пятьдесят оттенков темнее» стал лидером по сборам фильмов в России — русские зрители любят самобичевание.
- Фильм «Биошок» психологически травмировал режиссёра Гора Вербински — в самый интересный момент режиссёру на дали воплотить идею.
- Новую историю о Тёмном фениксе начнут снимать уже в этом году — Софи Тёрнер будет очень занятой Джин Грей.
- Роберт Дауни-младший сыграет в экранизации подкаста — не только Кевин Смит экранизирует свои подкасты.