Новости аниме — лучшее за неделю

- Анонс аниме «Заядлый игрок» — японские школьники с младых ногтей пристращаются к азартным играм.
- «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» — авторы, сэйю, трейлер — очередная магическая школота во главе с ленивым преподом.
- «Приключение сакуры» — второй трейлер и сэйю — няши и в деревне няши.
- Анонс и тизер аниме «Любовь и ложь» — практически антиутопия про мир, где подростков заставляют создавать семьи уже в шестнадцатилетнем возрасте, причём партнёров подбирают власти.
- «Идолмастер: Версия М» — анонс — пора уже все подобные сериала переименовать в «Поющие красавчики X» — всё равно никто их не различает.
- «Искусство Меча Online» обещает вернуться — никогда такого не было, и вот опять.
- Падение и взлёт «Животных-друзей» — душераздирающая история бешеного успеха дешёвого CG-сериала по мобильной игре, и почему авторы игры не смогли в полной мере воспользоваться свалившимся на них успехом.
- «Прелестный тиран любви» — авторы и сэйю — в этом аниме есть яндере с мачете.
- «В ловушке лжи» — авторы и сэйю — сэйю хорошие, авторы — не очень, но ведь лесбийскую драму трудно испортить, правда? Правда?!
- «Королевский наставник» — трейлер — если бы главной героиней была девушка — это можно было считать реверс-гаремником, а так — сами понимаете.