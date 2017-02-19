Неугомонный и не нуждающийся в представлении Кевин Смит продолжает накуривать идеи и выдавать новые проекты один за другим. На сей раз безбашенный творец задумал сериал о похождениях Сэма и Твича — персонажей комикса «Спаун» за авторством Тодда Макфарлейна. Он сделает их главными героями своей новой полицейской процедурной драмы для кабельного канала BBC America.

Сэм Бёрк и Твич Уильямс — парочка чудаковатых копов из убойного отдела, которые, вооружившись чувством юмора, вступают в неравную схватку с потусторонними силами. Впервые появившись на страницах комикса «Спаун» в качестве второстепенных персонажей, харизматичные герои в конце концов разжились собственной серией из двадцати шести выпусков, выходившей на протяжении четырёх лет.

Каждый эпизод будет представлять собой законченную историю, хотя сквозная сюжетная линия будет присутствовать, как и полагается приличному процедуралу. Многостаночник Смит выступит режиссёром, сценаристом и продюсером многосерийного проекта.